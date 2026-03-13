Vợ Văn Quyết viral khắp cõi mạng bởi khoảnh khắc xinh đẹp, khí chất tiểu thư khi xuất hiện trên Fanpage Thông tin Chính phủ

Mới đây, nàng WAG Nguyễn Huyền Mi - vợ của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết - bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi khoảnh khắc cô nàng đặt câu hỏi tại buổi đối thoại liên quan đến vấn đề thuế và các hộ kinh doanh bỗng viral trên mọi nền tảng.

Trong đoạn livestream được chia sẻ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Huyền Mi xuất hiện giữa hội trường, cầm micro đặt câu hỏi về cách tính thuế cho hộ kinh doanh với doanh thu thay đổi qua từng năm. Ngay lập tức, nhiều người nhận ra cô chính là ái nữ của ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Sài Gòn, đồng thời là vợ của cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Văn Quyết.

Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là nội dung câu hỏi sắc sảo và thiết thực, mà còn là nhan sắc nổi bật của bà xã Văn Quyết. Trong trang phục giản dị với áo khoác sáng màu, mái tóc dài thả tự nhiên và gương mặt gần như không trang điểm cầu kỳ, Huyền Mi vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài thanh tú, nhẹ nhàng.

Nhiều người xem livestream còn để lại bình luận bất ngờ khi nhận ra: “Ủa, vợ Văn Quyết kìa!”, “Nhan sắc ngoài đời xinh quá”, hay “Không nghĩ có ngày thấy Huyền Mi xuất hiện trên cổng thông tin Chính phủ”.

Bà xã Văn Quyết xuất hiện trên Fanpage Thông tin Chính phủ

Nguyễn Huyền Mi vốn không phải gương mặt xa lạ trong giới bóng đá Việt Nam. Cô là con gái của ông Nguyễn Giang Đông - người từng gắn liền với CLB Sài Gòn trong giai đoạn đội bóng thi đấu tại V.League.

Sau khi kết hôn với Nguyễn Văn Quyết, tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Huyền Mi càng được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, khác với nhiều nàng WAGs hoạt động mạnh trên mạng xã hội, cô khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.

Những lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, vợ Văn Quyết thường gây ấn tượng bởi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Không theo đuổi hình ảnh quá hào nhoáng, Huyền Mi được nhận xét có vẻ đẹp thanh lịch, đúng chuẩn tiểu thư Hà thành.

Chính vì vậy, khoảnh khắc cô xuất hiện trong buổi đối thoại trên Cổng Thông tin Chính phủ nhanh chóng được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong livestream, nhưng sự xuất hiện của Huyền Mi vẫn đủ khiến cộng đồng mạng chú ý - vừa vì thân thế đặc biệt trong làng bóng đá, vừa bởi nhan sắc nổi bật và cách đặt câu hỏi giữa hội trường đông người.

Huyền Mi là vợ tiền đạo Văn Quyết

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Huyền Mi và Văn Quyết

Tú Tú.