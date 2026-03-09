Màn va chạm cực căng ở V.League: Đình Bắc nổi cáu, Văn Hậu "đánh nguội" khiến Văn Quyết tức giận

Trận đấu giữa CLB CAHN và Hà Nội tại vòng 15 V.League 2025/26 diễn ra tối ngày 8/3 cực hấp dẫn bởi những pha tranh chấp quyết liệt. Trong một đêm mà bản lĩnh lên tiếng đúng lúc, Hà Nội FC đã thắng nghẹt thở 2-1.

Dù CAHN là đội nhập cuộc chủ động hơn với khả năng kiểm soát bóng linh hoạt của Quang Hải và Leo Artur, nhưng Hà Nội FC mới là đội cho thấy khả năng tận dụng cơ hội thượng thừa. Từ phút 20 đến 25, CAHN liên tục gây sức ép nghẹt thở; Stephan Mauk tung cú sút xa khiến khung thành Hà Nội rung chuyển, ngay sau đó là pha dứt điểm vọt xà đầy đáng tiếc của Thành Long.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 27. Từ một pha phản công mẫu mực, Đỗ Hoàng Hên đón bóng bên cánh phải, dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua sự truy cản của Lê Văn Đô trước khi tung cú sút căng hạ gục thủ môn Nguyễn Filip.

Hoàng Hên bị kèm cực chặt

Sức nóng của trận đấu tiếp tục được đẩy cao ở phút 31 với pha va chạm quyết liệt giữa hai cái tên đầy duyên nợ Văn Quyết và Văn Hậu khi từng là đồng đội ở CLB CAHN. Tình huống tranh chấp không khoan nhượng này đã khiến hậu vệ Văn Hậu phải nhận một chiếc thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin. Ở tình huống này, Văn Hậu đã có tác động tay vào mặt của Văn Quyết, khi trọng tài thổi phạt Văn Hậu đã ra bắt tay xin lỗi làm hoà nhưng đàn anh Văn Quyết đã không quay lại và đi thẳng.

Văn Quyết tranh cãi với Philip

Tình huống Văn Hậu phạm lỗi và bị đàn anh Văn Quyết "lơ đẹp" khi bắt tay xin lỗi

Sự kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm khi "những cái đầu nóng" bắt đầu xuất hiện. Tâm điểm của sự căng thẳng chính là tình huống Đình Bắc khi trong pha tranh chấp với Thành Chung đã bị trọng tài thổi phạt. Ở tình huống này Thành Chung đã có sự dày dặn kinh nghiệm hơn trong pha xử lý bóng khiến cho tâm lý của Đình Bắc ức chế và phạm lỗi.

Đình Bắc nổi cáu khi bị trọng tài thổi phạt phạm lỗi với Thành Chung (Ảnh: Qunn)

Đình Bắc nhiều lần nổi nóng ở trận đấu này

Đình Bắc cực quyết tâm trong trận đấu căng thẳng

Đình Bắc tranh chấp quyết liệt với Xuân Mạnh

Bước ngoặt xảy ra khi David Fisher tăng tốc vào vòng cấm và bị thủ môn Nguyễn Filip phạm lỗi. Trên chấm 11m, Hoàng Hên bình tĩnh hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút bù giờ dài đằng đẵng chứng kiến nỗ lực tột cùng của CAHN. Sau khi VAR can thiệp ở phút 90+11, Leo Artur đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm 11m, đây cũng là kết quả chung cuộc trận đấu.

Chung cuộc CLB Hà Nội thắng 2-1 CLB CAHN

Ảnh: LH