Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung lộ vòng 2 lùm lùm, nghi vấn mang bầu lần 2?

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh hội bạn thân đình đám gồm Hòa Minzy cùng dàn WAGs Việt đi chơi đêm. Đáng chú ý, Ngô Tố Uyên – bà xã trung vệ Thành Chung xuất hiện với vòng hai lùm lùm, dấy lên nghi vấn cặp đôi sắp chào đón thành viên mới.

Dàn cầu thủ và người thân như vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang cùng nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có buổi tụ tập vui vẻ. Giữa khung cảnh pháo hoa rực rỡ, hội chị em WAGs cùng nhau nhảy múa cực "cháy".

Tuy nhiên, mọi sự chú ý của các "thám tử mạng" đều đổ dồn vào Ngô Tố Uyên. Dù diện trang phục khá thoải mái với áo khoác và quần ống rộng, nhưng ở những góc quay nghiêng, bà xã Thành Chung để lộ vòng hai lớn rõ rệt. Cách cô di chuyển nhẹ nhàng, cẩn trọng càng khiến người hâm mộ tin rằng gia đình nhỏ của trung vệ sinh năm 1997 đang có "tin vui" lần hai.

Tố Uyên từ trái qua thứ 3 xuất hiện với vòng 2 lùm lùm (Ảnh: Bảo Hân)

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh vòng 2 bất thường, cư dân mạng còn chỉ ra nhiều điểm trùng hợp. Nhiều tháng nay, Ngô Tố Uyên gần như không đăng tải bất kỳ hình ảnh cá nhân nào lộ vóc dáng. Trên các trang cá nhân, những khoảnh khắc cô chia sẻ đều chỉ tập trung vào chồng và con trai (bé Leo). Sự "giấu mình" này được cho là động thái thường thấy của các mẹ bầu trong thời gian thai kỳ.

Một chi tiết đáng chú ý khác là trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, gia đình Thành Chung - Tố Uyên không về quê nhà Tuyên Quang ăn Tết như mọi năm. Điều này càng khiến dân tình tin rằng nàng WAG đang cần nghỉ ngơi và hạn chế di chuyển xa để đảm bảo sức khỏe.

Khoảnh khắc vô cùng vui vẻ của hội bạn thân là cầu thủ (Video: Bảo Hân)

Cuộc sống viên mãn của Thành Chung

Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên (biệt danh Uyên Kem, SN 2000) được xem là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" đẹp nhất làng bóng đá Việt Nam. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2017 và chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2022 sau 5 năm gắn bó. Tháng 9/2022, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng là bé Leo (tên thật là Nguyễn Thành Minh). Sự ra đời của bé Leo giúp tổ ấm của nam cầu thủ thêm phần viên mãn.

Thành Chung có gia đình viên mãn (Ảnh: FBNV)

Tố Uyên không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp chuẩn "hot girl xứ Tuyên" mà còn là một người vợ đảm đang, khéo léo. Cô hiện đang thành công với công việc kinh doanh thời trang riêng và luôn là điểm tựa tinh thần để Thành Chung yên tâm cống hiến cho CLB Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia. Sau nhiều năm tích lũy, vợ chồng Thành Chung hiện sở hữu những bất động sản giá trị, bao gồm căn biệt thự hạng sang mới hoàn thiện tại Hà Nội và ngôi nhà khang trang ở quê nhà Tuyên Quang. Cuộc sống sang chảnh, hạnh phúc của cả hai thường xuyên nhận được sự ngưỡng mộ từ phía người hâm mộ.

Hiện tại, phía vợ chồng Thành Chung vẫn chưa lên tiếng xác nhận về thông tin mang bầu lần 2. Tuy nhiên, nếu đây là sự thật, người hâm mộ chắc chắn sẽ dành những lời chúc phúc nồng nhiệt nhất cho "trung vệ thép" và bà xã xinh đẹp.