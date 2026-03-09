Chồng Hoà Minzy làm gì mà Ngô Tố Uyên nói "giống hệt" cầu thủ Thành Chung?

Không chỉ gây chú ý bởi mối quan hệ thân thiết, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của nữ ca sĩ Hòa Minzy và trung vệ Nguyễn Thành Chung còn khiến người hâm mộ thích thú bởi những điểm tương đồng bất ngờ. Mới đây, Ngô Tố Uyên – bà xã của cầu thủ Thành Chung chia sẻ lại bài đăng của Hoà Minzy và tiết lộ thói quen "nghiện vợ" giống hệt nhau của chồng mình và chồng quân nhân của nữ ca sĩ.

Tố Uyên tiết lộ rằng mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, Thành Chung luôn thực hiện một quy trình tình cảm hôn tạm biệt vợ một cách tình tứ. Đáng chú ý, thói quen này đã được nam cầu thủ duy trì bền bỉ suốt 9 năm qua.

Ngay sau đó, Hòa Minzy cũng nhanh chóng vào xác nhận sự tương đồng này. Nữ ca sĩ bật cười thừa nhận ông xã Văn Cương chính là "chuẩn anh trai của Chung" khi có những hành động cưng chiều vợ y hệt. Đáp lại, Tố Uyên dí dỏm nhận xét cả hai anh chồng đều thuộc hội "trộm vía nghiện vợ" khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Thành Chung nổi tiếng là yêu chiều vợ (Ảnh: FBNV)

Hoà Minzy mới đây cũng hé lộ thủ tục "ôm thơm chồng" trước khi đi làm cực đáng yêu (Ảnh: FBNV)

Tình bạn khăng khít của hai gia đình

Mối quan hệ giữa vợ chồng Hòa Minzy và gia đình Thành Chung – Tố Uyên không chỉ dừng lại ở những lời bình luận trên mạng xã hội. Được biết, hai cặp đôi nằm trong một nhóm bạn thân thiết, thường xuyên ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Trong đám cưới của Thành Chung - Tố Uyên, ca sĩ Hoà Minzy đã có mặt chúc phúc.

Vợ chồng Hoà Minzy hội ngộ dàn cầu thủ và WAGs (Ảnh: Bảo Hân)

Vào dịp đầu năm 2026, nhóm bạn này cũng đã có buổi tụ họp thân mật để khai xuân, thắt chặt thêm tình cảm. Sự gắn kết giữa giới nghệ sĩ và giới cầu thủ luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là khi họ đều xây dựng được những tổ ấm hạnh phúc và giữ được nét giản dị, chân thành trong cách đối xử với bạn đời.