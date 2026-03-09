Cảnh giành giật quanh Quang Dương trên sân pickleball gây sốc

Tối 8.3, ngay sau khi trận chung kết pickleball Tiger Vũ Yên 2026 kết thúc với chiến thắng dành cho hai anh em Quang Dương - Bảo Dương ở nội dung đôi nam Open, một cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ xảy ra khi khán giả tràn vào sân tranh giành quà của BTC, kéo nhà vô địch Quang Dương vào giữa cuộc giành giật.

Sau khi vượt qua các đối thủ mạnh để đăng quang, cặp anh em Quang Dương - Bảo Dương nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả có mặt tại nhà thi đấu. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng biến thành một cảnh tượng hỗn loạn khi hàng chục người bất ngờ tràn xuống khu vực sân thi đấu.

Trong đoạn hình ảnh viral trên mạng xã hội, nhiều khán giả - từ người lớn đến trẻ em - chạy ào vào sân, chen lấn và giành giật phần quà là những chiếc áo được ban tổ chức phát ra. Một số người thậm chí xô đẩy các vận động viên vừa kết thúc trận chung kết.

Giữa khung cảnh đó, khu vực quanh Quang Dương gần như bị bao vây bởi đám đông đang cố gắng giành quà lưu niệm. Nhiều em nhỏ cũng lao vào sân, tạo nên hình ảnh hỗn loạn.

Dù vậy, khoảnh khắc này cũng phần nào cho thấy sức hút lớn của pickleball tại Việt Nam, đặc biệt là với cái tên Quang Dương - tay vợt đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Trước đó, anh cùng em trai Bảo Dương đã thi đấu áp đảo và dễ dàng vượt qua nhiều tay vợt hàng đầu trong nước để lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, nhiều khán giả trên mạng cho rằng ban tổ chức cần có phương án kiểm soát tốt hơn trong những lần phát quà sau trận đấu, tránh tình trạng chen lấn hoặc mất an toàn cho vận động viên và người xem.

Dẫu vậy, giữa sự náo loạn ngắn ngủi ấy, chiến thắng của Quang Dương - Bảo Dương vẫn là điểm nhấn lớn nhất, đánh dấu thêm một danh hiệu đáng nhớ cho cặp anh em đang gây chú ý của làng pickleball Việt Nam.