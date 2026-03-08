Drama Pickleball: Trang fanpage liên tục “pressing”, chờ Quang Dương phản hồi

Chỉ trong hơn 1 ngày, cộng đồng Pickleball Việt Nam lại có dịp "dậy sóng" khi một fanpage lớn liên tục đăng bài nhắc tên Quang Dương, đặt câu hỏi, công khai quan điểm và… chờ phản hồi.

Câu chuyện bắt đầu từ việc fanpage này đưa ra những nhận xét tiêu cực về bố Quang Dương, khiến tay vợt này phải vào bình luận phản ứng.

Ngay sau đó, fanpage này đã tung ra loạt bài nhắm thẳng vào Quang Dương và các fan của tay vợt trẻ này.

Fanpage này đã trích dẫn một số bình luận trên Reddit (1 website thảo luận trực tuyến lớn trên thế giới) với nội dung khá nhạy cảm, xoay quanh vấn đề tài trợ, tiền bạc và cả những suy đoán về gia đình. Dù không đưa ra kết luận cụ thể, cách đặt vấn đề khiến không ít người cho rằng đây là một pha "var" trực diện không chỉ với gia đình Quang Dương mà với cả cộng đồng fan của tay vợt trẻ này.

Bài post mới nhất vào sáng nay, fanpage này đã công khai nhận xét Quang Dương cư xử kém, lúc nào cũng quan tâm tới tiền và nói xấu sau lưng...

Tuy nhiên, tất cả nội dung mà fanpage đăng tải chỉ mang tính 1 chiều, chưa được kiểm chứng. Quang Dương và gia đình cũng chưa có thêm bình luận nào.

Drama này đang được chính fanpage chia sẻ mạnh mẽ trên các cộng đồng Pickleball tại Việt Nam và thu hút được sự chú ý lớn.