MC Huyền Trang Mù Tạt ứa nước mắt vì món quà 8.3 của chồng sắp cưới - tuyển thủ Phạm Đức Huy

Mới đây, MC Huyền Trang Mù Tạt khiến dân mạng bật cười khi chia sẻ đoạn tin nhắn cực “lầy lội” với chồng mới cưới - tuyển thủ Phạm Đức Huy - nhân dịp 8/3. Thay vì hoa hay quà lãng mạn, món quà mà nàng MC nhận được lại là… một “thực đơn ăn uống” dài dằng dặc khiến cô chỉ biết “ứa nước mắt”.

Trong đoạn hội thoại được Huyền Trang đăng tải, Đức Huy mở đầu bằng lời chúc khá đơn giản: “Mùng 8-3 vợ thích gì". Khi vợ hỏi lại thích cái gì, nam cầu thủ liền đưa ra đề xuất rất thực tế: “Chồng cho tiền đi ăn Hokkaido nhé". Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Thấy vợ phản ứng có vẻ chưa hài lòng, Đức Huy tiếp tục “gợi ý” thêm hàng loạt món ăn khác: nào là ốc, sầu riêng, rồi lại quay về Hokkaido. Đỉnh điểm là khi anh chốt hạ bằng một lịch trình ăn uống chi tiết cho cả ngày.

Đức Huy và MC Mù Tạt sẽ làm đám cưới vào ngày 14/3 tới

“Trưa ăn lòng, chiều tráng miệng sầu riêng, tối Hokkaido, trước khi đi ngủ ăn ốc!!!”. Đọc xong kế hoạch này, Huyền Trang chỉ còn biết gửi dấu chấm lửng và dấu chấm than đầy bất lực. Nữ MC còn hài hước chú thích trên story rằng: “Ứa nước mắt chứ không phải rớt nữa. Chưa bao giờ có khoảnh khắc lãng mạn!”.

Khoảnh khắc “tấu hài” của cặp đôi nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người nhận xét đúng chuẩn phong cách của Đức Huy - nổi tiếng là cầu thủ hài hước, thường xuyên có những màn đối đáp duyên dáng trên mạng xã hội.

Dù không phải hoa hồng hay quà xa xỉ, nhưng cách thể hiện giản dị và hài hước của Đức Huy lại khiến nhiều người bật cười. Sau đám cưới ngọt ngào, cặp đôi Huyền Trang - Đức Huy vẫn tiếp tục duy trì phong cách “vợ chồng bạn thân”, vừa tình cảm vừa đầy tiếng cười.

Nhiều fan cũng trêu rằng: “8/3 người ta nhận hoa, còn Huyền Trang nhận… menu ăn cả ngày”. Nhưng nhìn cách nữ MC chia sẻ câu chuyện với thái độ vui vẻ, ai cũng hiểu rằng đây chính là kiểu hạnh phúc rất riêng của cặp đôi mới cưới này.