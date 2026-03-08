Văn Toàn khóc vì Hoà Minzy

Sau khi Hòa Minzy chính thức công khai bạn trai là một quân nhân, hội bạn thân của nữ ca sĩ cũng lần lượt chia sẻ những khoảnh khắc tụ họp cùng cặp đôi. Tuy nhiên, chi tiết khiến dân mạng chú ý nhất lại liên quan đến tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - người từng nhiều năm bị “đẩy thuyền” với Hoà Minzy.

Trong bức ảnh nhóm bạn vui vẻ tụ tập, Hoà Minzy xuất hiện cùng nhiều gương mặt quen thuộc làng bóng đá như vợ chồng cầu thủ Văn Hậu - Hải My, Đức Chinh - Hà Trang, Thành Chung - Tố Uyên..., trong đó có cả người bạn thân 10 năm của Hoà Minzy - tiền đạo Văn Toàn. Không khí trông rất náo nhiệt với pháo giấy và những tiếng reo hò ăn mừng. Tuy nhiên, dưới bài đăng, Hà Đức Chinh lại để lại bình luận hài hước: “Nhìn Nguyễn Văn Toàn cứ một mình kiểu gì ý nhỉ”.

Ngay sau đó, nữ diễn viên Phạm Bảo Hân bất ngờ trả lời bình luận của Hoà Minzy, tiết lộ thêm một chi tiết khiến cộng đồng mạng chú ý: “Lúc chị về trước em thấy anh Nguyễn Văn Toàn anh ấy khóc á…”.

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lập tức khiến phần bình luận bùng nổ.

Hoà Minzy đưa bạn trai quân nhân ra mắt hội cầu thủ và nàng WAG bạn thân

Bạn thân tiết lộ cảm xúc của Văn Toàn

Hà Đức Chinh cũng trêu chọc Văn Toàn



Netizen xôn xao vì “thuyền Toàn - Hoà”

Suốt nhiều năm qua, Văn Toàn và Hoà Minzy luôn được người hâm mộ “đẩy thuyền” vì tình bạn thân thiết và những màn tương tác cực kỳ thoải mái trên mạng xã hội. Từ việc thường xuyên trêu chọc nhau, xuất hiện cùng hội bạn thân cho tới những lần nam cầu thủ lầy lội bình luận "đòi nợ" dưới bài đăng của nữ ca sĩ, cặp đôi này từng khiến không ít người hy vọng họ sẽ thành một đôi thật sự.

Chính vì vậy, khi Hoà Minzy công khai bạn trai quân nhân, câu chuyện của Văn Toàn cũng lập tức được nhắc lại. Dù vậy, nhiều người cho rằng chia sẻ của Bảo Hân có thể chỉ mang tính vui đùa trong hội bạn thân. Bởi trong bức ảnh được đăng tải, Văn Toàn vẫn xuất hiện rất thoải mái, thậm chí còn cười nói cùng mọi người, trong đó có cả bạn trai quân nhân của Hoà Minzy.

Không ít netizen cũng để lại bình luận hài hước: “Khóc vì pháo khói cay mắt thôi!”, “Bạn thân lấy chồng thì ai mà chẳng xúc động”, “Toàn chắc chỉ diễn cho vui thôi”...

Dù thực hư thế nào, khoảnh khắc này vẫn khiến câu chuyện xoay quanh Hoà Minzy, bạn trai quân nhân và hội bạn thân trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Hiện tại, Hoà Minzy vẫn đang nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ khi công khai mối quan hệ mới. Còn về phía Nguyễn Văn Toàn, nam cầu thủ dường như vẫn giữ đúng “vai trò quen thuộc” - người bạn thân luôn xuất hiện trong mọi câu chuyện vui của nữ ca sĩ.