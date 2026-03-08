Sốc với cảnh Bùi Tiến Dũng cởi trần lộ body 6 múi "tắm tuyết" giữa -6độ C, "bài test" khắc nghiệt từ nhà vợ Tây

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầm ấm tại quê nhà Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã cùng bà xã Dianka Zakhidova và con trai Danil lên đường sang Estonia vào ngày 27/2/2026. Đây là chuyến thăm quê ngoại đầu tiên của nam thủ môn kể từ khi cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2022. Tại đây, anh đã có những trải nghiệm văn hóa vô cùng độc đáo và không kém phần "thử thách" cùng gia đình vợ.

Trong những hình ảnh và video chia sẻ trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ vừa thích thú vừa "rùng mình" khi tham gia hoạt động xông hơi và tắm tuyết truyền thống. Sau khi thư giãn trong phòng gỗ sauna đặc trưng của các quốc gia Bắc Âu, nam thủ môn cùng các thành viên nhà vợ đã bước thẳng ra ngoài trời lạnh giá để lăn mình trên lớp tuyết dày. Với tinh thần lạc quan và nụ cười sảng khoái, anh hài hước gọi đây là "bài test thứ hai" mà gia đình Dianka dành cho mình. Trước đó, anh cũng đã vượt qua thử thách đầu tiên là tắm sông băng trong thời tiết khắc nghiệt xuống tới -6 độ C .

Tiến Dũng "lĩnh trọn bài test" từ nhà vợ (Ảnh: FBNV)

Chuyến đi này không chỉ là cơ hội để Bùi Tiến Dũng gắn kết hơn với gia đình vợ mà còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá. Hiện tại, anh đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo gặp phải vào tháng 10 năm ngoái khi đang khoác áo CLB SHB Đà Nẵng. Do phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, "thủ thành quốc dân" một thời đã dành trọn tâm sức để ở bên chăm sóc vợ con và tận hưởng cuộc sống đời thường.