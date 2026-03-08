Thái độ của Văn Toàn và chồng Hoà Minzy khi gặp nhau

Sau thời gian dài kín tiếng trong chuyện tình cảm, Hòa Minzy khiến người hâm mộ vỡ òa Khoảnh khắc hội ngộ đầy thú vị giữa chồng sắp cưới của nữ ca sĩ và "người tình tin đồn" Văn Toàn đang trở thành tâm điểm chú ý.

Ngay sau khi chính chủ công khai, hội bạn thân cũng thi nhau đăng những khoảnh khắc hạnh phúc. Trong đó, nữ diễn viên Bảo Hân đã đăng tải hình ảnh buổi tụ tập thân mật của nhóm bạn thân thiết, trong đó có sự góp mặt của ca sĩ Hòa Minzy cùng chồng, cầu thủ Văn Toàn, Văn Hậu, Đức Chinh... Đáng chú ý, Bảo Hân hóm hỉnh chia sẻ: "Chồng trên mạng vs chồng ngoài đời của bà Hòa gặp nhau rồi mọi người nhé".

Cụm từ "chồng trên mạng" ám chỉ tiền đạo Văn Toàn – người bạn thân 10 năm thường xuyên được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình với Hòa Minzy. Trong khi đó, "chồng ngoài đời" chính là người đàn ông vừa được nữ ca sĩ chính thức xác nhận danh tính sau nhiều đồn đoán. Ngay dưới bài đăng, Hòa Minzy cũng hào hứng để lại bình luận khẳng định hai "ông chồng" này có tửu lượng rất hợp nhau, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú trước sự thân thiết của nhóm bạn.

Cuộc gặp mặt đầu năm 2026 của vợ chồng Hoà Minzy và hội cầu thủ (Ảnh: Bảo Hân)

Sau tất cả những màn "đẩy thuyền" rầm rộ từ phía người hâm mộ, việc Hòa Minzy chính thức công khai chồng đã trở thành lời khẳng định đanh thép nhất cho mối quan hệ thuần túy giữa cô và cầu thủ Văn Toàn. Suốt 11 năm đồng hành, họ đã cùng nhau đi qua mọi thăng trầm của tuổi trẻ, từ những ngày đầu lập nghiệp cho đến khi cả hai đều có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.

Việc Văn Toàn vui vẻ ngồi ăn uống, chúc phúc cho "chồng ngoài đời" của bạn thân không chỉ đập tan mọi nghi vấn tình cảm mà còn minh chứng cho một tình bạn tri kỷ. Giữa họ không có tình yêu đôi lứa như những đồn đoán trên mạng xã hội; thay vào đó là một sự gắn kết bền chặt như người thân trong gia đình, nơi họ luôn sẵn sàng xuất hiện để ủng hộ và bảo vệ hạnh phúc riêng của đối phương một cách văn minh và chân thành nhất.