Quang Dương và em trai dễ dàng vượt qua các top đầu Việt Nam để vô địch giải Pickleball Tiger Vũ Yên

Giải đấu Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026 diễn ra ngày 8/3 vừa qua đã chứng kiến màn trình diễn cực kỳ thuyết phục của bộ đôi Quang Dương và em trai Bảo Dương. Với phong độ áp đảo xuyên suốt giải, hai VĐV đã dễ dàng vượt qua nhiều đối thủ mạnh top đầu Việt Nam để lên ngôi vô địch nội dung Open.

Ngay từ vòng 1/16, Quang Dương - Bảo Dương đã thể hiện sức mạnh khi đánh bại cặp Minh Quân – Vinh Hiển với tỷ số 15-8. Lối đánh nhanh, khả năng kiểm soát khu vực bếp cùng những pha dứt điểm gọn gàng giúp họ sớm tạo khoảng cách và giữ lợi thế đến cuối trận.

Tiến sâu vào giải, bộ đôi này tiếp tục duy trì phong độ cao. Ở bán kết, họ chạm trán cặp đôi khá được chú ý Đạt “trố” - Hoàng Samurai. Tuy nhiên, thế trận một lần nữa nghiêng hẳn về Quang Dương - Bảo Dương khi họ thắng thuyết phục 15-5, gần như không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế.

Đỉnh điểm của sự áp đảo đến ở trận đấu quyết định, nơi Quang Dương - Bảo Dương tiếp tục trình diễn lối chơi gắn kết và hiệu quả. Những pha phối hợp ăn ý cùng khả năng điều bóng thông minh giúp họ giành chiến thắng 15-3 trước đối thủ Tống Nhật Minh - Rob Stirling trong trận cuối, qua đó chính thức đăng quang nội dung Open.

Chiến thắng áp đảo tuyệt đối của cặp đôi Quang Dương - Bảo Dương tại chung kết Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026 (Ảnh: VTVcab)

Không chỉ chiến thắng, hành trình của Quang Dương - Bảo Dương còn gây ấn tượng khi họ liên tiếp vượt qua nhiều gương mặt thuộc nhóm top đầu pickleball Việt Nam. Từ khả năng di chuyển linh hoạt, xử lý bóng nhanh cho đến sự ăn ý trong chiến thuật, bộ đôi này đã cho thấy đẳng cấp nổi bật tại giải đấu.

Khoảnh khắc hai vận động viên đứng cạnh nhau chụp ảnh sau trận đấu, nở nụ cười rạng rỡ trước đông đảo khán giả tại sân Vũ Yên, nhanh chóng gây sốt MXH.

Chức vô địch tại Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026 không chỉ khẳng định phong độ ấn tượng của Quang Dương – Bảo Dương mà còn cho thấy sức cạnh tranh ngày càng cao của phong trào pickleball tại Việt Nam. Với màn trình diễn áp đảo này, bộ đôi được kỳ vọng sẽ còn tạo thêm nhiều dấu ấn ở các giải đấu lớn trong thời gian tới.