Ngày 8/3: Đình Bắc chuẩn "con nhà người ta" bên mẹ, gia đình Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây mới chiếm "spotlight"

Không chỉ quyết liệt trên sân cỏ, các tuyển thủ Việt Nam còn chứng minh mình là những người con hiếu thảo, người chồng tâm lý qua những dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Với các cầu thủ trẻ, mẹ luôn là bệ phóng và là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải bức ảnh diện sơ mi trắng lịch lãm, đứng cạnh mẹ trong không gian gia đình ấm cúng. Anh nhắn gửi ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Con chỉ mong mẹ thật nhiều sức khỏe và bình an!”.

Cùng chung cảm xúc trân trọng, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã chọn một khoảnh khắc đầy tự hào trên sân cỏ để tri ân đấng sinh thành. Hình ảnh nam cầu thủ đeo tấm huy chương rạng rỡ bên mẹ chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng hành của gia đình trong sự nghiệp quần đùi áo số. “Cảm ơn người phụ nữ luôn là nguồn động viên to lớn của tôi”, Văn Thanh xúc động chia sẻ.

Nếu Đình Bắc và Văn Thanh chọn sự sâu lắng, thì tiền đạo Phan Văn Đức lại khiến cư dân mạng "dậy sóng" bằng tính cách hài hước đặc trưng. Gửi lời chúc đến bà xã Võ Nhật Linh, anh dí dỏm viết: “Mùng 8 chúc vợ Linh luôn luôn xinh đẹp lung linh mỗi ngày. Vợ vui anh cũng vui lây, vợ mà giận dỗi… tháng này mất lương”. Sự pha trộn giữa tình yêu và sự vui nhộn này đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác và bình luận thích thú từ người hâm mộ.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn lại chọn cách khoe khéo tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Hình ảnh anh bế con trên tay bên cạnh người vợ hiền hậu cùng lời chúc “Chúc hai tình yêu 8/3 luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé” đã gieo vào lòng người xem một cảm giác bình yên đến lạ.

Ấn tượng nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng, anh chia sẻ bức ảnh cả mẹ đẻ, mẹ vợ và vợ cùng diện trang phục dân tộc Mường (Thanh Hoá). Bức ảnh cho thấy sự gắn kết của hai bên thông gia, sự bình yên của cuộc sống gia đình.

Có thể thấy, đằng sau những trận cầu rực lửa là những khoảnh khắc gia đình bình dị. Chính sự thấu hiểu và ủng hộ từ những người mẹ, người vợ đã trở thành nguồn động lực vô biên, giúp các chiến binh sao vàng vững bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.