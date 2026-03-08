Chu Thanh Huyền nhắn nhẹ Quang Hải ngày 8/3: Chuyện mua quà anh phải ga lăng, chứ sao để em nhắc

Ngày 8/3, mạng xã hội rộn ràng với những màn phát “tín hiệu” đầy ngọt ngào của các cặp đôi. Trong đó, màn tương tác giữa hotgirl Chu Thanh Huyền và tuyển thủ Nguyễn Quang Hải nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền đăng tải một đoạn video với phần âm thanh đang hot trên mạng xã hội: “Chuyện mua quà anh phải ga lăng, chứ sao để em nhắc". Đoạn âm thanh mang sắc thái vừa “nũng nịu” vừa hài hước, khiến nhiều người bật cười vì đúng tâm lý của không ít cô gái trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chu Thanh Huyền nhắc nhẹ Quang Hải tặng quà 8/3

Đáng chú ý, Chu Thanh Huyền còn tag thẳng tên Quang Hải ở phần bình luận như một cách “gửi thông điệp trực tiếp” tới nửa kia. Và Quang Hải lập tức đáp lại cực ngọt.

Không để vợ phải “nhắc khéo” lâu, Quang Hải nhanh chóng vào phản hồi. Nam cầu thủ để lại bình luận: “Cứ theo video mà làm mẹ yêu". Trước đó, trong đoạn âm thanh của video, “đàng trai” cũng đáp lại bằng câu nói rất chiều lòng: “Sáng mai anh sẽ dẫn em đi dạo phố, sẽ mua tất cả những thứ em thích”.

Màn đối đáp qua lại giữa hai người khiến nhiều fan thích thú vì vừa tình cảm vừa hài hước. Fan của cặp đôi đều biết rằng ở nhà, Quang Hải và Chu Thanh Huyền thường gọi nhau bằng những danh xưng cực kỳ đáng yêu: “bố yêu” - “mẹ yêu”. Đây cũng là cách hai người dùng để gọi nhau khi nói chuyện cùng con trai Lido, nên dần trở thành cách giao tiếp quen thuộc trong gia đình. Chính vì vậy, khi Quang Hải bình luận “mẹ yêu”, nhiều người lập tức nhận ra đó là cách xưng hô thân mật quen thuộc của cặp đôi.

Cặp đôi đình đám làng bóng đá tương tác cực ngọt

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước: “Được tag thẳng tên thế này thì anh Hải sao dám quên”, “Nhắc khéo mà đáng yêu quá”, “Mai chắc dạo phố shopping mỏi tay thật rồi"...

Màn tương tác nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm của Chu Thanh Huyền và Quang Hải trong ngày 8/3 tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời cho thấy cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cặp đôi sau khi về chung một nhà.