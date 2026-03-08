Doãn Hải My gây sốt với nhan sắc trong veo chuẩn tiểu thư Hà thành, khoe món quà 8/3 đẹp nhất, người tặng không phải Đoàn Văn Hậu

Mới đây, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My gây chú ý MXH khi tung bộ ảnh với nhan sắc trong veo đúng chuẩn “tiểu thư Hà thành”. Diện chiếc áo len tông xanh nhạt nhẹ nhàng, để tóc dài tự nhiên và không trang điểm đậm, nàng WAG vẫn ghi điểm bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, được khen là vợ cầu thủ có nhan sắc đỉnh nhất làng bóng đá.

Nhan sắc trong veo của bà xã Đoàn Văn Hậu

Không chỉ khoe visual ngọt ngào, trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Doãn Hải My nhận được nhiều lời chúc và quà tặng từ người thân, bạn bè. Thế nhưng món quà khiến cô thích nhất lại không đến từ chồng - hậu vệ Đoàn Văn Hậu - mà từ một người vô cùng đặc biệt.

Trên trang cá nhân, Hải My chia sẻ hình ảnh một tấm thiệp handmade giản dị nhưng đầy dễ thương. Tấm thiệp được vẽ bằng tay với hình bó bóng bay nhiều màu cùng dòng chữ “Happy Women’s Day 8/3”. Phía ngoài còn có lời đề tặng ngắn gọn: "Minh Đăng” cùng bức tranh nhỏ của bé Lúa - con trai đầu lòng của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Món quà 8/3 mà Doãn Hải My thích nhất đến từ con trai cưng Minh Đăng

Điều khiến nàng WAG thích thú chính là sự chân thành và đáng yêu trong món quà. Không phải hoa hay quà sang trọng, tấm thiệp được làm thủ công lại mang đến cảm giác ấm áp rất riêng, đặc biệt nó đến từ cậu nhóc gần 3 tuổi Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa). Hải My hạnh phúc viết: "Quà 8/3 của Lúa dành cho mẹ", kèm theo biểu tượng cảm xúc đầy yêu thương.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét rằng những món quà đơn giản nhưng xuất phát từ tình cảm chân thành thường lại là điều khiến người nhận cảm động nhất. Kể từ khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng và gần gũi. Chính sự giản dị ấy giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Còn với tấm thiệp 8/3 đặc biệt lần này, có lẽ giá trị lớn nhất không nằm ở hình thức, mà ở sự đáng yêu và tình cảm của người tặng - lý do khiến Hải My không ngần ngại gọi đây là món quà mình thích nhất trong ngày 8/3 năm nay.