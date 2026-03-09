Đô vật Việt Nam tung đòn cổ truyền, hạ gục võ sĩ Nga ở hội làng

Trong khuôn khổ hội vật làng Khu Ba 2026 tại thôn Tam Cảnh, xã Hạ Bằng (Hà Nội), trận đấu tranh suất vào vòng chung kết giữa đô vật Nguyễn Thế Cử của Việt Nam và đô vật Alex đến từ Nga đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo khán giả. Cuộc so tài diễn ra đầy căng thẳng và kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện chủ nhà.



Ngay khi bước vào sới vật, hai đô vật thực hiện nghi thức se đài. Sau hiệu lệnh bắt đầu, đô vật Alex nhanh chóng tận dụng lợi thế thể hình lớn hơn để áp sát và tóm khố đối thủ nhằm khống chế thế trận.

Trước sức ép ban đầu từ đối thủ Nga, đô vật Nguyễn Thế Cử tỏ ra có phần thất thế. Tuy nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm thi đấu vật dân tộc, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh để xử lý tình huống và tìm cách tháo gỡ thế khóa. Trong khi đó, Alex tỏ ra khá lúng túng khi tìm phương án tấn công hiệu quả trước lối đánh linh hoạt của đô vật Việt Nam.

Sau những phút giằng co, Thế Cử bất ngờ xoay chuyển thế trận khi luồn ra phía sau, kiểm soát phần lưng của Alex. Từ vị trí thuận lợi, đô vật Việt Nam liên tục tìm kiếm cơ hội tung ra đòn quyết định. Một trong những kỹ thuật sở trường của anh - đòn “cất vó” trong vật dân tộc - được chuẩn bị để kết thúc pha tấn công.

Đô vật Nguyễn Thế Cử luồn ra phía sau, kiểm soát phần lưng của Alex.

Alex chống trả quyết liệt nhằm thoát khỏi thế khóa, nhưng trước gọng kìm chắc chắn từ hai tay của Thế Cử, mọi nỗ lực đều không thành công. Ngay sau đó, Thế Cử tung ra đòn chém chân khiến đối thủ mất thăng bằng, tiếp đến là kỹ thuật lật ngửa bụng Alex khỏi mặt đất.

Tình huống va chạm khiến đô vật Alex bị chấn thương khá nghiêm trọng. Sau khi xem xét tình trạng sức khỏe của vận động viên, trọng tài cùng ban y tế quyết định cho đô vật người Nga dừng thi đấu để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Thế Cử là cựu vận động viên vật cổ truyền nổi tiếng của Việt Nam, từng 9 năm liên tiếp vô địch vật cổ truyền toàn quốc. Sở hữu thể hình hơn 100kg, kinh nghiệm thi đấu dày dạn, anh được đánh giá là một trong những đô vật mạnh và bản lĩnh nhất của làng vật Việt Nam.

Hội vật diễn ra từ ngày 5 đến 8/3 tại sân Quán làng Khu Ba, thôn Tam Cảnh. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời của địa phương, nơi người dân tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và đặc biệt là những trận vật đầy kịch tính trên sới vật.

Điểm nhấn đặc biệt của hội vật năm nay là giải thách đấu quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại một hội vật làng ở Việt Nam. Bốn đô vật đến từ bốn quốc gia gồm Việt Nam, Nga, Belarus và Pháp bước lên xới vật để so tài trong những trận đấu không mang tính giao hữu.

Theo ban tổ chức, người chiến thắng chung cuộc sẽ nhận phần thưởng 3.500 USD (tương đương 91 triệu đồng). Ngày 8/3 sẽ là ngày thi đấu phá giải và bế mạc, nơi những trận đấu được dự báo sẽ căng thẳng và kịch tính nhất của mùa hội năm nay.