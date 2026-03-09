Đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2026 trong trường hợp nào?

Sau 2 lượt trận tại bảng C Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam có 3 điểm (thắng Ấn Độ 2-1, thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1), tạm xếp thứ 3 do kém chỉ số đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Nhật Bản (6 điểm) đã chắc chắn đi tiếp. Ấn Độ (0 điểm) đứng cuối bảng. Theo điều lệ, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất (trong 3 bảng) sẽ vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam còn 1 trận gặp đội Nhật Bản vào lúc 16h00 chiều nay.

Tuyển nữ Việt Nam còn 1 trận đấu quan trọng vào chiều nay (Ảnh: VFF)

Như vậy, các trường hợp để đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp như sau:

Trường hợp 1: Việt Nam giành điểm trước Nhật Bản. Một trận hòa hoặc thắng sẽ giúp chúng ta có 4-6 điểm, chắc chắn giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây được coi là nhiệm vụ "bất khả thi" trước đẳng cấp vượt trội của đội bóng xứ mặt trời mọc.

Trường hợp 2: Việt Nam thua Nhật Bản nhưng vẫn đứng nhì bảng. Điều này chỉ xảy ra nếu ở trận đấu cùng giờ, Ấn Độ bất ngờ đánh bại Đài Bắc Trung Hoa. Khi đó, cả ba đội (trừ Nhật Bản) sẽ cùng có 3 điểm và hiệu số đối đầu sẽ được tính đến.

Trường hợp 3: Việt Nam có thành tích thứ 3 tốt nhất: Đây là phương án khả thi nhất nhưng cũng gây đau tim nhất. Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm và hy vọng trở thành một trong hai đội hạng ba xuất sắc nhất.

Điểm mấu chốt ở kịch bản thứ ba là hiệu số bàn thắng bại. Hiện tại, Việt Nam đang có hiệu số là 0 (2-1 trước Ấn Độ và 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa). Trong khi đó, các đội xếp thứ ba ở bảng A và B (như Philippines hay Uzbekistan) hiện đang có thông số rất thấp sau những trận thua đậm.

Nhiệm vụ của HLV Mai Đức Chung và các học trò lúc này là phải chơi một trận đấu quả cảm trước Nhật Bản, nỗ lực hạn chế tối đa số bàn thua để giữ hiệu số an toàn. Chỉ cần không để thua quá đậm, khả năng Việt Nam xếp trên các đội hạng ba ở hai bảng còn lại là rất cao. Dù kịch bản có phần "nghẹt thở", nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tấm vé đi tiếp cho đội tuyển nữ Việt Nam.