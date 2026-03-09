AFC lên tiếng về trận ĐT Việt Nam vs Malaysia

Trưa ngày 9/3/2026, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - ông Datuk Seri Windsor Paul đã chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc hủy trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia. Đồng thời, ông hé lộ lộ trình xử lý sai phạm của bóng đá Malaysia sau phán quyết chấn động từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tổng thư ký AFC khẳng định trận tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vào ngày 31/3 tới trên sân Thiên Trường (Nam Định) vẫn sẽ được tổ chức như lịch trình đã định. Ông nhấn mạnh rằng bất chấp những rắc rối pháp lý hiện tại, các hoạt động chuyên môn và nghĩa vụ thương mại của trận đấu cần được đảm bảo để phục vụ khán giả và duy trì hệ thống thi đấu của châu lục.

Tuyên bố này đã dập tắt những đồn đoán cho rằng trận đấu sẽ bị hủy bỏ sau khi ĐT Malaysia đối mặt với nguy cơ bị tước quyền lợi tại vòng loại Asian Cup 2027 do vi phạm quy chế cầu thủ nhập tịch.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn diễn ra ngày 31/3 (Ảnh: Getty)

Chờ đợi "án tử" từ Ủy ban Kỷ luật AFC

Về tiến trình xử lý sai phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Windsor Paul cho biết Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC đã chính thức vào cuộc ngay sau khi nhận được văn bản từ CAS vào ngày 5/3.

Trước đó, CAS đã đưa ra phán quyết khẳng định Malaysia vi phạm nghiêm trọng quy định nhập tịch cầu thủ trong các trận đấu diễn ra vào năm 2025. Nếu AFC áp dụng hình phạt xử thua 0-3 cho các trận đấu có cầu thủ không hợp lệ góp mặt, cục diện bảng đấu sẽ thay đổi hoàn toàn.

Cơ hội vàng cho ĐT Việt Nam chiếm ngôi đầu

Theo tính toán, nếu ĐT Malaysia bị xử thua trong hai trận thắng ĐT Nepal (2-0) và ĐT Việt Nam (4-0) hồi năm ngoái, đội bóng này sẽ bị trừ 6 điểm (từ 15 điểm xuống còn 9 điểm).

Ngược lại, ĐT Việt Nam đang có 12 điểm sẽ được cộng thêm 3 điểm (tổng 15 điểm), qua đó chính thức vượt mặt đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng. Điều này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm chắc tấm vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2027 mà còn tạo tâm lý hưng phấn cực lớn trước trận đón tiếp Malaysia tại "chảo lửa" Thiên Trường vào cuối tháng này.

Hiện tại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi thông báo chính thức từ AFC. Dù kết quả xử phạt có ra sao, trận đấu ngày 31/3 vẫn được dự báo sẽ vô cùng nóng bỏng, khi danh dự của cả hai nền bóng đá đang bị đặt lên bàn cân.