Chuyện gì đang xảy ra với thủ môn Trung Kiên?

Sau giai đoạn đầy biến động về cả tâm lý lẫn thể trạng, thủ thành trẻ Trần Trung Kiên của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ khi chính thức góp mặt trong danh sách triệu tập của Đội tuyển Việt Nam tháng 3/2026.

Trung Kiên được triệu tập lên tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC)

Cách đây không lâu, người hâm mộ bóng đá không khỏi xót xa trước hình ảnh một Trần Trung Kiên hốc hác, gương mặt khắc khổ khác lạ. Ít ai ngờ rằng, "người gác đền" sở hữu chiều cao 1m91 này đã trải qua một cuộc khủng hoảng thể trạng nghiêm trọng.

Trung Kiên cho biết anh đã sụt tới 7kg chỉ trong một thời gian ngắn. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ cú sốc tâm lý sau thất bại tại giải U23 Châu Á hồi đầu năm. Việc mất ngủ kéo dài do áp lực và sự tự trách bản thân sau những trận thua quan trọng đã khiến cân nặng của thủ thân sinh năm 2003 tụt dốc không phanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng thể lực vốn là điểm yếu của anh.

Trung Kiên đã chọn cách đối diện. Dưới sự động viên của ban huấn luyện HAGL và các đồng đội, anh bắt đầu hành trình "tìm lại chính mình" bằng chế độ dinh dưỡng đặc biệt và cường độ tập gym khắc nghiệt để hồi phục cơ bắp.

Mặc dù thể trạng chưa đạt ngưỡng lý tưởng nhất, Trung Kiên vẫn chứng minh vì sao anh được coi là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tại V.League 2025/26, anh là điểm tựa vững chắc nhất trong đội hình đội bóng phố Núi.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 14 trận bắt chính, Trung Kiên đã thực hiện tổng cộng 62 pha cứu thua – con số cao nhất giải đấu. Chính phong độ ổn định và phản xạ xuất thần này đã thuyết phục hoàn toàn HLV Kim Sang-sik điền tên anh vào danh sách sơ bộ của ĐTQG trong đợt hội quân FIFA Days tháng 3/2026.

Trung Kiên dần lấy lại phong độ và cân nặng sau giải U23 châu Á (Ảnh: FBNV)

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trong khung gỗ

Việc Trung Kiên lên tuyển không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân mà còn tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị chưa từng có. Anh sẽ phải đối đầu với 4 cái tên đình đám khác bao gồm: Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang và Nguyễn Đình Triệu.

Đây là lần hiếm hoi Đội tuyển Việt Nam sở hữu cùng lúc 3 thủ môn Việt kiều đẳng cấp cao, đặt ra bài toán khó nhưng đầy tích cực cho Ban huấn luyện trong việc lựa chọn người gác đền cho hai trận đấu tới gặp Bangladesh và đặc biệt là cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Trần Trung Kiên được kỳ vọng sẽ là "làn gió mới", sẵn sàng kế thừa vị trí của các đàn anh trong tương lai gần.