Bí mật phía sau body "đồng hồ cát" vạn người mê của Hoa hậu Thanh Thủy: Chăm tập môn thể thao cực quen thuộc

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú và chiều cao nổi bật, Hoa hậu Thanh Thủy còn được biết đến là một trong những nàng hậu nổi tiếng sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Để duy trì body cân đối cùng thần thái rạng rỡ, Hoa hậu Việt Nam 2022 duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn với nhiều bộ môn khác nhau.

Gym - bí quyết giữ dáng quan trọng nhất

Trong số các môn thể thao, gym là hoạt động được Thanh Thủy duy trì thường xuyên nhất. Những bài tập như squat, plank, tập core hay các bài tập chân giúp nàng hậu giữ vòng eo thon gọn và đôi chân dài săn chắc.

Trong quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy từng khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện thể lực tốt ở các phần thử thách vận động. Nhờ tập gym đều đặn, cô có khả năng giữ thăng bằng và sức bền khá tốt.

Cầu lông - môn thể thao giúp giữ sự dẻo dai

Ngoài phòng gym, Thanh Thủy còn thích chơi cầu lông để vận động nhẹ nhàng. Đây là môn thể thao giúp tăng phản xạ, cải thiện độ linh hoạt và hỗ trợ đốt cháy năng lượng hiệu quả.

Việc duy trì những hoạt động vận động ngoài trời cũng giúp nàng hậu giải tỏa căng thẳng và giữ tinh thần thoải mái.

Bơi lội - bí quyết cho vóc dáng cân đối

Bơi lội cũng là một trong những môn thể thao Thanh Thủy lựa chọn trong quá trình rèn luyện thể chất. Đây được xem là bộ môn giúp phát triển cơ thể toàn diện, đặc biệt tốt cho vai, lưng và sức bền.

Với những người có chiều cao nổi bật như Thanh Thủy, bơi lội còn giúp giữ dáng thon dài và cải thiện sự dẻo dai.

Chạy bộ và hoạt động thể thao cộng đồng

Không chỉ tập luyện cá nhân, Thanh Thủy còn tích cực tham gia các sự kiện chạy bộ và hoạt động thể thao cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh. Những hoạt động này giúp nàng hậu duy trì sức khỏe, đồng thời truyền cảm hứng cho giới trẻ về việc rèn luyện thể chất.

Nhờ kết hợp nhiều bộ môn như gym, cầu lông, bơi lội và chạy bộ, Thanh Thủy luôn giữ được hình thể khỏe khoắn, năng động - một trong những yếu tố giúp cô tỏa sáng trong vai trò hoa hậu và đại diện nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.