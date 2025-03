"Đu trend" khiêu vũ của SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ, Louis Phạm nhảy đỉnh cỡ nào mà chính chủ phải ngả mũ nhận thua

Louis Phạm khoe kĩ năng khiêu vũ với bản dance "Dancing in the dark"





Mới đây, nam ca sĩ SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ gây sốt mạng xã hội với màn kết hợp chấn động trong MV "Dancing in the dark", nhanh chóng leo lên Top 2 thịnh hành ở bảng âm nhạc Youtube. Ngay sau đó, SOOBIN cũng tung ra bản cut màn khiêu vũ cùng Thanh Thuỷ trên nền nhạc "Dancing in the dark", mở ra trend khiêu vũ nổi rần rần khắp mạng xã hội.

Chỉ sau vài tiếng, hot TikToker Louis Phạm (còn được biết đến với vai trò cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương) đã thực hiện màn "đu trend" khiêu vũ nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Trong video, Louis Phạm cùng bạn diễn khoe kĩ năng khiêu vũ mềm dẻo, kết hợp cực mượt mà. Nhan sắc và thần thái của cả hai cũng khiến dân tình cuốn hút khó rời mắt.

Màn khiêu vũ của Louis Phạm và bạn diễn được SOOBIN công nhận "thắng bản gốc 1:0".

Dù chỉ cao 1m50 nhưng Louis Phạm biết cách "hack dáng" để có chiều cao chẳng khác gì hoa hậu. Vóc dáng cực phẩm và kĩ năng nhảy của hot girl TDDC cũng nhận về nhiều lời khen. Nhiều người lúc này cũng nhớ ra, trước khi là 1 hot Tiktoker, Louis Phạm từng là một VĐV TDDC với các thế mạnh về biểu diễn hình thể.