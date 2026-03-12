Tại sao Đình Trọng lại có biệt danh Trọng "sơ vin"?

Sau hơn 3 năm vắng bóng vì những chấn thương dai dẳng, "chuyên gia săn Tây" Trần Đình Trọng đã chính thức trở lại danh sách Đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026.

Từ nỗi ám ảnh chấn thương đến bản lĩnh hồi sinh

Kể từ lần cuối khoác áo Đội tuyển Quốc gia vào tháng 9/2022, sự nghiệp của Trần Đình Trọng là một chuỗi những ngày tháng đối mặt với bàn mổ và phòng tập phục hồi. Với tổng cộng hơn 1.267 ngày rời xa màu áo tuyển Việt Nam, ít ai ngờ rằng trung vệ sinh năm 1997 có thể kiên cường vượt qua nghịch cảnh để một lần nữa được triệu tập.

Bước ngoặt đến khi Đình Trọng gia nhập CLB Công an Hà Nội. Tại đây, anh đã dần tìm lại bản ngã của một trung vệ hàng đầu. Với 14 lần ra sân và phong độ ổn định giúp đội bóng ngành Công an dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2025/2026, Đình Trọng đã chứng minh rằng: Đẳng cấp là vĩnh cửu, dù đôi chân ấy đã từng mang nhiều thương tích.

Đình Trọng trở lại tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

"Trọng Ỉn" và thương hiệu "Sơ-vin" bất biến

Trong mắt người hâm mộ, Đình Trọng luôn có phong cách đặc biệt. Đồng đội gọi anh là Trọng "Ỉn" – cái tên thân mật từ thời trẻ, gợi nhớ về một chàng trai hiền lành, có phần "tròn trịa" và luôn mang lại tiếng cười trong phòng thay đồ.

Thế nhưng, khi bước ra thảm cỏ quốc tế, anh lại là Trọng "Sơ-vin". Hình ảnh chiếc áo đấu luôn được đóng thùng ngay ngắn suốt 90 phút đã trở thành biểu tượng của sự chỉn chu và kỷ luật thép. Giữa những pha tranh chấp nảy lửa, vẻ ngoài "học sinh giỏi" của Trọng đối lập hoàn toàn với lối chơi lỳ lợm, thông minh và khả năng đọc tình huống đạt mức thượng thừa. Với Đình Trọng, sơ-vin không chỉ là thói quen, đó là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nghề nghiệp và khán giả.

Hình ảnh Trọng sơ vin năm nào gợi lại (Ảnh: FBNV)

Lần trở lại này của Đình Trọng diễn ra vào thời điểm Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho các trận đấu then chốt tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong bối cảnh hàng phòng ngự cần sự điềm tĩnh để đối đầu với các đối thủ giàu thể lực như Malaysia, kinh nghiệm của Đình Trọng chính là "chìa khóa" mà HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm.

Sự tái hợp của bộ đôi Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu (người cũng vừa trở lại sau chấn thương) hứa hẹn sẽ tái hiện hàng thủ thép từng làm nên kỳ tích Thường Châu năm nào. Đây không chỉ là câu chuyện về mặt chuyên môn, mà còn là lời khẳng định về ý chí sắt đá của một thế hệ vàng không bao giờ từ bỏ.