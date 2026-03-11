Patrik Lê Giang là ai?

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam quy tụ cùng lúc 3 thủ môn Việt kiều đẳng cấp Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang. Trong đó, sự xuất hiện của tân binh Patrik Lê Giang không chỉ hiện thực hóa giấc mơ cội nguồn của cầu thủ này mà còn tạo ra một "cơn đau đầu dễ chịu" cho HLV Kim Sang-sik trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Sau hơn 3 năm chờ đợi và cống hiến, ngày 28/1/2026 đã trở thành cột mốc lịch sử với Patrik Lê Giang khi anh chính thức nhận quyết định có quốc tịch Việt Nam. Với tên gọi Việt là Lê Giang Patrik, thủ thành sinh năm 1992 đã đủ điều kiện pháp lý để khoác lên mình màu áo chiến binh sao vàng.

Ngay lập tức, trong danh sách hội quân tháng 3/2026 chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và trận tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup, HLV Kim Sang-sik đã điền tên anh như một phần thưởng xứng đáng cho phong độ chói sáng tại V.League.

Patrik Lê Giang được triệu tập lên tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng thành sự thật với Lê Giang Patrik (Ảnh: FBNV)

"Bức tường thành" thép tại V.League

Patrik Lê Giang không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Kể từ khi cập bến năm 2023, thủ môn cao 1m88 này đã liên tục khẳng định đẳng cấp của một người gác đền từng được đào tạo bài bản tại châu Âu.

Mùa giải 2023/24 anh đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải khi giúp CLB TP.HCM lọt vào top đầu với hiệu số thủng lưới ấn tượng (chỉ 1,04 bàn/trận). Bước sang mùa giải 2025/26, trong màu áo CLB Công an TP.HCM, anh tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao với 5 trận giữ sạch lưới sau 15 vòng đấu đầu tiên. Patrik đứng thứ hai toàn giải về số pha cứu thua trung bình (1,2 lần/trận) và sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 82%, một chỉ số quan trọng trong triết lý xây dựng lối chơi từ phần sân nhà của HLV Kim Sang-sik.

Việc triệu tập Patrik Lê Giang đã tạo nên một kịch bản chưa từng có: Đội tuyển quốc gia sở hữu cùng lúc 3 "người khổng lồ" Việt kiều là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang. Ở tuổi 34, với giá trị chuyển nhượng được định giá khoảng 4,5 tỷ đồng (theo Transfermarkt), Patrik Lê Giang mang đến sự điềm tĩnh và kinh nghiệm dày dạn. Sự góp mặt của anh buộc các đồng nghiệp như Nguyễn Filip hay Văn Lâm phải nỗ lực gấp bội nếu muốn giữ suất bắt chính.