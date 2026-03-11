Đình Bắc không được gọi lên ĐT Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 và trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 3.

Dù HLV Kim Sang-sik chưa công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu này, nhưng các CLB đã bắt đầu công bố danh sách sơ bộ.

Trong đó, CLB Công an Hà Nội đã có thông báo chúc mừng các thành viên được gọi tập trung đợt này, thông báo nêu rõ: “Chúc mừng 8 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Việc đóng góp số lượng lớn trụ cột cho tuyển Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng đội hình của CLB CAHN trên bản đồ bóng đá nước nhà”.

Theo danh sách mà CLB CAHN chúc mừng, đội bóng này có 8 cầu thủ gồm: Thủ môn Nguyễn Filip, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Long, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Đô, và Quang Hải.

Đâng chú ý, ở đợt tập trung lần này, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc bất ngờ không thể góp mặt trong trận đấu với Malaysia.

Nguyên nhân được xác định đến từ án treo giò của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trước đó, trong khuôn khổ giải U23 châu Á, Đình Bắc đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Theo quy định của AFC, án phạt này khiến tiền đạo sinh năm 2004 bị treo giò ở trận đấu tiếp theo thuộc hệ thống giải của AFC.

CLB CAHN có 7 cầu thủ được triệu tập (Ảnh: CAHN)

Do trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia nằm trong khuôn khổ vòng loại AFC Asian Cup 2027, nên án phạt của Đình Bắc vẫn còn hiệu lực, buộc anh phải vắng mặt ở cuộc đối đầu này.

Đây được xem là tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam khi Đình Bắc đang là một trong những tiền đạo trẻ giàu tiềm năng. Cầu thủ gốc Nghệ An gây ấn tượng trong thời gian qua nhờ lối chơi tốc độ, khả năng đột phá tốt và sự tự tin mỗi khi được trao cơ hội.

Dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều phương án thay thế trên hàng công để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trước Malaysia. Mục tiêu của đội tuyển là giành kết quả thuận lợi nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 202.