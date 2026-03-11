Thông báo mới nhất: “Nữ hoàng Pickleball” Anna Leigh Waters sẽ đến Việt Nam tham dự PPA Asia 1000 MB Hanoi Cup

Sự kiện pickleball lớn nhất châu Á 2026 - PPA Tour Asia sắp diễn ra tại Hà Nội. Điều khiến cộng đồng người chơi môn thể thao hot trend này tại Việt Nam phấn khích nhất là thông tin “nữ hoàng pickleball” Anna Leigh Waters chính thức xác nhận góp mặt.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tay vợt người Mỹ sẽ tham dự giải PPA Tour Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 4 tới. Đây được xem là lần hiếm hoi tay vợt nữ số 1 thế giới thi đấu tại khu vực châu Á, khiến giải đấu năm nay trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Ngay khi poster sự kiện được công bố với dòng chữ “The Queen Is Coming”, người hâm mộ pickleball Việt Nam đã lập tức bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà Anna Leigh Waters được gọi là “nữ hoàng pickleball”. Sinh năm 2007, cô đã thống trị gần như tuyệt đối các bảng xếp hạng của hệ thống PPA Tour khi giữ vị trí số 1 thế giới ở cả ba nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Anna Leigh Waters xác nhận tham dự PPA Tour tại Hà Nội

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Anna Leigh Waters đã sở hữu bộ sưu tập thành tích khiến nhiều vận động viên kỳ cựu phải mơ ước, với hàng trăm danh hiệu và hàng chục lần giành “Triple Crown” - vô địch cả 3 nội dung tại cùng một giải đấu. Lối chơi tốc độ, phản xạ cực nhanh cùng khả năng kiểm soát bóng tinh tế giúp cô trở thành biểu tượng lớn nhất của pickleball hiện nay.

Việc tay vợt nữ số 1 thế giới xuất hiện tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho phong trào pickleball tại Việt Nam - môn thể thao đang phát triển cực nhanh trong vài năm gần đây. Người hâm mộ không chỉ được theo dõi những trận đấu đỉnh cao mà còn có cơ hội chứng kiến tận mắt ngôi sao đang thống trị pickleball toàn cầu.

Với sự góp mặt của “nữ hoàng pickleball” Anna Leigh Waters, PPA Tour Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện thể thao đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong năm nay.

Anna Leigh Waters là ngôi sao pickleball số 1 toàn cầu (Ảnh: PPA)

Nữ hoàng pickleball sẽ tới Việt Nam tham dự PPA Tour Hà Nội vào tháng 4 tới (Ảnh: PPA)