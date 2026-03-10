“Nữ thần tennis” mất hợp đồng triệu USD với nhãn hàng xa xỉ chỉ vì… một phút bốc đồng đi cạo đầu, nay vui vẻ với pickleball

Bouchard bùng nổ tên tuổi vào năm 2014 khi lọt vào chung kết Wimbledon ở tuổi 20. Dù thất bại trước Petra Kvitová, thành tích này vẫn giúp tay vợt người Canada nhanh chóng vươn lên vị trí số 5 thế giới và trở thành gương mặt “đắt giá” của thể thao nữ.

Không chỉ gây chú ý trên sân đấu, cô còn là ngôi sao truyền thông với hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn. Thậm chí, Bouchard từng được xếp hạng số 1 trong danh sách 50 vận động viên có giá trị marketing cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, ánh hào quang cũng kéo theo áp lực khổng lồ. Sau mùa giải 2014 rực rỡ, phong độ của Bouchard dần sa sút và cô phải đối mặt với sự soi xét liên tục từ truyền thông lẫn người hâm mộ. Tay vợt nữ thừa nhận giai đoạn đó cô gặp nhiều vấn đề về tâm lý nhưng khó chia sẻ, bởi khi ấy việc nói về sức khỏe tinh thần vẫn còn bị kỳ thị trong thể thao.

Năm 2016, sau khi bị loại sớm tại Australian Open, Bouchard quyết định thay đổi hình ảnh bằng kiểu tóc undercut cá tính. Tuy nhiên, mọi thứ lại đi xa hơn dự định khi gần như một nửa đầu của cô bị cạo.

Bouchard trước và sau khi cạo đầu

Sự thay đổi này nhanh chóng gây chú ý, nhưng đồng thời cũng mang đến hậu quả không ngờ. Theo lời Bouchard, một thương hiệu đồng hồ xa xỉ từng tài trợ cho cô đã gửi email cho người đại diện và thông báo không gia hạn hợp đồng, cho rằng diện mạo mới của tay vợt không còn phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Chỉ vì một quyết định thay đổi kiểu tóc, Bouchard đã mất đi bản hợp đồng trị giá hàng triệu USD - điều khiến cô sau này nhìn lại vẫn thấy khá “điên rồ”.

Sau nhiều năm thi đấu ở đỉnh cao, Bouchard dần rời xa quần vợt chuyên nghiệp và thử sức với pickleball, môn thể thao đang bùng nổ mạnh mẽ tại Bắc Mỹ.

Hiện tại, tay vợt sinh năm 1994 thi đấu trong hệ thống giải pickleball chuyên nghiệp và bắt đầu tạo được dấu ấn ở môn thể thao mới. Cô từng tiến sâu tại một số giải đấu lớn trước khi dừng bước ở trận chung kết trước những tay vợt hàng đầu.

Bouchard khoe cuộc sống hào nhoáng trên Instagram có 2,3 triệu người theo dõi

Theo Bouchard, việc chuyển từ quần vợt sang pickleball giúp cô tránh cú sốc tâm lý khi phải khép lại hoàn toàn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

“Nếu đi từ 100 xuống 0 ngay lập tức thì rất khó khăn. Bây giờ tôi vẫn được thi đấu, vẫn có cảm giác của một vận động viên”, cô chia sẻ.

Từ “nữ thần tennis” từng gây sốt tại Wimbledon đến một gương mặt mới của làng pickleball, hành trình của Eugenie Bouchard cho thấy đôi khi những bước ngoặt tưởng chừng tiêu cực lại mở ra một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp.