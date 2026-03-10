Hỗn chiến kinh hoàng tại trận chung kết bóng đá Brazil: Cầu thủ lao vào đánh nhau, 23 thẻ đỏ được rút ra

Sáng ngày 9/3 (giờ Hà Nội), bóng đá thế giới chấn động trước những hình ảnh bạo lực tột độ tại sân vận động Mineirão. Trận chung kết lượt về Campeonato Mineiro giữa chủ nhà Cruzeiro và kình địch Atletico Mineiro vốn đã căng thẳng ngay từ tiếng còi khai cuộc, nhưng "giọt nước tràn ly" chỉ xuất hiện khi trận đấu chỉ còn đúng 30 giây là kết thúc.

Ngòi nổ từ một pha va chạm

Khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Cruzeiro nhờ pha lập công của Kaio Jorge ở phút 60, tiền đạo Christian bên phía đội chủ nhà đã có tình huống vào bóng bằng ống chân cực mạnh với thủ thành Everson của Atletico Mineiro. Ngay lập tức, thủ môn đội khách trả đũa bằng cách quật ngã và dùng đầu gối húc thẳng vào mặt đối phương.

Hành động này đã châm ngòi cho một cuộc "thanh trừng" tập thể. Cầu thủ dự bị và ban huấn luyện hai đội lao vào sân tạo nên màn rượt đuổi, đấm đá hỗn loạn kéo dài hơn 10 phút. Lực lượng an ninh và cảnh sát cơ động đã phải can thiệp trực tiếp để bảo vệ tổ trọng tài và vãn hồi trật tự trong vòng vây của những cái đầu nóng.

(Video: Kênh Youtube "GE TV")

Con số kỷ lục trong lịch sử bóng đá

Theo biên bản trận đấu của trọng tài chính Matheus Candancan, có tổng cộng 23 tấm thẻ đỏ đã được rút ra, một con số không tưởng đối với một trận chung kết chính thức.

Phía Cruzeiro (12 thẻ): Danh sách bị truất quyền thi đấu bao gồm những cái tên trụ cột như thủ môn Cassio, Fagner, Fabricio Bruno và cả người hùng ghi bàn Kaio Jorge.

Phía Atletico Mineiro (11 thẻ): Ngoài thủ môn Everson, ngôi sao kỳ cựu Hulk cũng không thoát khỏi án phạt sau khi bị ghi hình lại cảnh đấm và đá tiền vệ Lucas Romero bên phía đối phương.

Màn hỗn chiến giữa 2 đội bóng (Ảnh cắt từ video)

Trọng tài Candancan giải thích trong báo cáo rằng: "Do tình trạng hỗn loạn tột độ và bạo lực leo thang, việc rút thẻ đỏ trực tiếp ngay tại sân là bất khả thi để đảm bảo an toàn. Tất cả các án phạt đã được ghi bổ sung ngay sau khi trận đấu kết thúc dựa trên quan sát và băng hình kỹ thuật".

Chung cuộc, chiến thắng 1-0 giúp Cruzeiro chính thức đăng quang, chấm dứt chuỗi 6 năm thống trị của Atletico Mineiro tại bang Minas Gerais. Tuy nhiên, vinh quang này chắc chắn sẽ bị che mờ bởi những án phạt treo giò dài hạn đang chờ đợi cầu thủ của cả hai đội từ Liên đoàn bóng đá Brazil.