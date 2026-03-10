Hotgirl khoe chân dài thẳng tắp, nuột nà nhờ pickleball, hoá ra là em gái hot nhất làng bóng đá từng nhận Hoà Minzy là chị dâu

Hotgirl mạng xã hội Nguyễn Nụ - em gái của tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn - đang khiến dân tình chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe vóc dáng cực nuột. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh xắn, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh với đôi chân dài thẳng tắp cùng body săn chắc, được cho là nhờ chăm chỉ chơi pickleball thời gian gần đây.

Nhan sắc em gái Văn Toàn gây sốt

Trong loạt ảnh mới chia sẻ, em gái Văn Toàn diện set đồ màu hồng nữ tính, thiết kế ôm sát giúp tôn trọn vóc dáng thon gọn. Đứng trên ban công hướng ra biển, cô nàng thoải mái tạo dáng, khoe vòng eo nhỏ gọn và đôi chân dài nổi bật.

Theo chia sẻ từ chính chủ,, vóc dáng của em gái Văn Toàn ngày càng săn chắc, khỏe khoắn, đặc biệt là cặp chân dài nuột nà nhờ chăm chỉ chơi pickleball. Phần bình luận dưới bài đăng nhanh chóng rộn ràng: “Body đẹp quá!”, “Chân dài thẳng tắp luôn", “Nhìn là biết tập thể thao đều"...

Thời gian gần đây, Nguyễn Nụ khá chăm chơi pickleball - bộ môn thể thao đang “làm mưa làm gió” trong cộng đồng người trẻ và dàn KOLs. Việc vận động thường xuyên giúp cô giữ được vóc dáng gọn gàng, năng động nhưng vẫn rất nữ tính.

Nguyễn Nụ vốn là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi cô chính là em gái của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Trên mạng xã hội, cô nàng cũng sở hữu lượng người theo dõi khá đông nhờ ngoại hình xinh xắn và phong cách trẻ trung. Đặc biệt, Nguyễn Nụ từng nhiều lần khiến fan thích thú khi thoải mái gọi ca sĩ Hoà Minzy là “chị dâu” trên mạng trong giai đoạn nữ ca sĩ liên tục được "đẩy thuyền" với Văn Toàn.

Hiện tại, dù câu chuyện "đẩy thuyền" chỉ còn là kỷ niệm vui với người hâm mộ khi Hoà Minzy chính thức công khai chồng quân nhân, nhưng mỗi khi Nguyễn Nụ và Văn Toàn xuất hiện, cái tên Hoà Minzy vẫn thường được nhắc lại trong phần bình luận.

Nguyễn Nụ gọi Hoà Minzy là "vợ trên mạng" của Văn Toàn

Ngoài vóc dáng nổi bật, em gái Văn Toàn còn ghi điểm nhờ phong cách năng động, trẻ trung. Những bức ảnh đời thường của cô thường xoay quanh các hoạt động thể thao, du lịch hoặc tụ họp bạn bè. Nhờ nhan sắc xinh xắn, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng cuộc sống năng động, Nguyễn Nụ hiện được xem là một trong những “em gái cầu thủ” nổi bật trên mạng xã hội, mỗi lần đăng ảnh đều dễ dàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.