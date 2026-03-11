Mới cưới vài ngày, MC Huyền Trang Mù Tạt đã “xin phép” Đức Huy đi theo người đàn ông lạ mặt, chuyện gì đây?

Mới đây, MC Huyền Trang Mù Tạt - vợ mới cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy gây chú ý khi đăng tải đoạn tin nhắn của cô và chồng, trong đó nhắc đến sự theo đuổi của một người đàn ông xa lạ.

Cụ thể, một tài khoản lạ bất ngờ gửi tin nhắn dài với nội dung giới thiệu bản thân là cổ đông của một ngân hàng và công ty chứng khoán. Người này khẳng định đã biết MC Huyền Trang Mù Tạt kết hôn với tuyển thủ Phạm Đức Huy nhưng vẫn mong cô… cho mình một cơ hội theo đuổi.

Thậm chí, tin nhắn còn có đoạn gây sốc: “Anh biết em đã kết hôn với cầu thủ Đức Huy nhưng hãy cho anh 1 cơ hội theo đuổi em, mong em làm bạn với Đức Huy đừng đăng ký kết hôn. Anh rất yêu em”.

Đọc xong màn “tỏ tình đầy tham vọng” này, MC Mù Tạt không giận mà chỉ thấy… buồn cười. Cô lập tức chụp màn hình gửi cho chồng kèm câu hỏi cực lầy: “Thế giờ giải quyết thế nào? Có định cho đi theo anh T. không?”.

Đức Huy cũng nhập cuộc rất nhanh. Trong đoạn chat được chia sẻ, nam cầu thủ còn soi kỹ chi tiết của “tình địch” rồi nhận xét đầy hài hước: “Anh T. cổ đông mà không viết hoa gì cả. Avatar anh mờ thế".

Không dừng lại ở đó, Huyền Trang còn đăng kèm dòng chú thích nửa đùa nửa thật: “Xin phép đàng hoàng mà không cho đến với anh T. nữa thì chịu đấy”. Bài đăng khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Netizen bình luận trêu đùa: “Anh T. đến muộn vài ngày rồi!”, “Đức Huy đọc xong chắc cũng cạn lời”, “Cổ đông mà nhắn tin hơi thiếu tự tin nha"...

Sau đám cưới ngọt ngào, cặp đôi Huyền Trang - Đức Huy vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước như thế này. Và với cách xử lý vui vẻ của cả hai, câu chuyện “tình địch online” lần này nhanh chóng trở thành một màn giải trí khiến dân mạng được phen cười sảng khoái.