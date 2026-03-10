Neymar có tin vui

Theo thông tin mới nhất từ giới truyền thông Brazil quốc tế, HLV Carlo Ancelotti đã thực hiện một bước đi quan trọng khi đưa Neymar vào danh sách sơ bộ hơn 50 cầu thủ cho đợt tập trung FIFA Days cuối tháng 3/2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực nhất đối với người hâm mộ "Vũ công Samba" trong bối cảnh đội hình tuyển quốc gia đang có nhiều biến động về nhân sự.

Neymar được đưa vào danh sách sơ bộ của tuyển Brazil (Ảnh: FBNV)

Neymar, hiện đang khoác áo CLB Santos tại quê nhà, đã cho thấy những nỗ lực phi thường để lấy lại thể trạng tốt nhất. Dù đã ở tuổi 34, kinh nghiệm và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu vẫn là thứ mà HLV Ancelotti khao khát có được trong phòng thay đồ của Selecao, đặc biệt là khi đội bóng đang cần một điểm tựa tinh thần vững chắc.

Dù cánh cửa đã mở, nhưng suất đá chính tại World Cup 2026 vẫn chưa hoàn toàn nằm chắc trong tay Neymar. Theo báo giới, ban huấn luyện đội tuyển Brazil đang theo dõi sát sao từng bước chạy của tiền đạo này. Để đảm bảo an toàn, Neymar đã được cho nghỉ trong trận đấu giữa Santos và Mirassol vào ngày 11/3 nhằm tránh quá tải cơ bắp.

Trận derby với Corinthians vào ngày 16/3 tới đây sẽ được coi là "bài sát hạch cuối cùng" để HLV Ancelotti đánh giá khả năng chịu đựng va chạm và cường độ thi đấu của Neymar trước khi chốt danh sách chính thức cho hai trận giao hữu quan trọng gặp Pháp (26/03) và Croatia (31/03) .

(Theo Marca)