16h00 hôm nay ĐT nữ Việt Nam đấu Nhật Bản: Tìm "khe cửa hẹp" vào tứ kết Asian Cup 2026

Lúc 16h00 chiều nay (10/03), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng C - Asian Cup 2026 gặp đối thủ mạnh nhất châu lục là Nhật Bản. Trong bối cảnh buộc phải có điểm hoặc hạn chế tối đa bàn thua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng trước thử thách cực đại để bảo vệ giấc mơ đi tiếp.

Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng C đã ngã ngũ ở vị trí đầu bảng khi Nhật Bản tỏ ra quá vượt trội với hai chiến thắng hủy diệt, ghi tới 13 bàn và chưa để thủng lưới. Trong khi đó, thất bại đáng tiếc 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai đã đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào thế khó.

Dù đang có cùng 3 điểm với Đài Bắc Trung Hoa, nhưng do kém về chỉ số đối đầu trực tiếp, Huỳnh Như và các đồng đội tạm xếp vị trí thứ 3. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu chiều nay tại sân HBF Park (Perth, Úc) sẽ là "canh bạc" quyết định tấm vé vào tứ kết của những "nữ chiến binh sao vàng".

"Bức tường thép" trước dàn sao World Cup

Nhìn vào lịch sử đối đầu, Nhật Bản luôn là nỗi ám ảnh với bóng đá nữ Việt Nam khi họ toàn thắng trong 10 lần chạm trán gần nhất. Đội bóng xứ sở Mặt trời mọc hiện sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới đang thi đấu tại Anh và Ý như Yui Hasegawa hay Fuka Nagano. Lối chơi kiểm soát bóng áp đặt và khả năng dứt điểm đa dạng của đối thủ sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho hệ thống phòng ngự của chúng ta.

Tuy nhiên, hy vọng không phải là không có. Ở lần đối đầu gần nhất tại vòng loại Olympic, tuyển nữ Việt Nam đã chơi cực kỳ kỷ luật và chỉ để thua sát nút 0-2. HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai sơ đồ phòng ngự phản công 5-4-1, ưu tiên sự chắc chắn nơi phần sân nhà và chờ đợi những tình huống bứt tốc từ Thanh Nhã hoặc kinh nghiệm làm tường của Hải Yến.