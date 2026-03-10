Tình thế khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup 2026

Sau chiến thắng áp đảo 4-0 của nữ Uzbekistan trước Bangladesh, cánh cửa vào tứ kết Asian Cup 2026 của đội tuyển nữ Việt Nam đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện đang rơi vào thế "đi trên dây" khi phải đối đầu với đối thủ đẳng cấp thế giới là Nhật Bản trong trận đấu quyết định.

Cục diện xoay chiều đầy bất lợi

Cú lội ngược dòng về mặt chỉ số của Uzbekistan đã trực tiếp đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó. Với 3 điểm và hiệu số -2 cùng 4 bàn thắng ghi được, đội bóng Trung Á đã tạm thời chiếm ưu thế trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Kết quả này buộc các cô gái kim cương của Việt Nam không còn quyền tự quyết rộng mở mà phải bước vào trận đấu cuối với áp lực nghẹt thở.

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào "cánh cửa hẹp" để đi tiếp ở Asian Cup 2026 (Ảnh: AFC)

Bài toán "sinh tử" trước đại kình địch

Về lý thuyết, cơ hội đi tiếp của Việt Nam vẫn còn, nhưng điều kiện cần lại là một thử thách cực đại. Để bảo toàn hy vọng, Việt Nam buộc phải hạn chế tối đa bàn thua trước Nhật Bản một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu lục.

Kịch bản 1: Tuyển Việt Nam có điểm trước Nhật Bản (hòa hoặc thắng).

Kịch bản 2: Nếu để thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên, hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức khép lại.

Kịch bản 3: Trong trường hợp để thua cách biệt 2 bàn, số phận của đội tuyển sẽ phải định đoạt bằng các chỉ số phụ khắt khe như số bàn thắng ghi được hoặc thậm chí là thẻ phạt khi so sánh với Philippines.

Thử thách từ đẳng cấp và nội tại

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Nhật Bản không chỉ vượt trội về kỹ thuật, tư duy chiến thuật mà còn sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể. Ngay cả khi đối thủ xoay tua lực lượng, dàn cầu thủ trẻ khao khát thể hiện mình của "Samurai Xanh" vẫn là một bài toán nan giải cho hệ thống phòng ngự của Việt Nam.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Sự thiếu vắng các trụ cột ở trạng thái sung sức nhất cùng việc một số nhân tố chủ chốt như Thanh Nhã chưa đạt phong độ lý tưởng do chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng gắn kết của toàn đội.

Tinh thần không bỏ cuộc

Dù hy vọng có phần mong manh, HLV Mai Đức Chung vẫn khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất. Trong bóng đá, khi bóng chưa ngừng lăn, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Người hâm mộ đang chờ đợi vào một "phép màu" từ tinh thần chiến đấu kiên cường, thứ vốn đã trở thành đặc sản của các cô gái áo đỏ mỗi khi rơi vào nghịch cảnh.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào lúc 16h00 chiều nay (10/3). Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho một thế hệ cầu thủ trẻ đang trên hành trình vươn tầm châu lục.