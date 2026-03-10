Hết lời khen ngợi Khánh Thi trên sân pickleball, mẹ 3 con lên đồ "hack" tuổi cực đỉnh

Mới đây, những hình ảnh của kiện tướng dancesport Khánh Thi trên sân tập pickleball đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xuất hiện trong bộ trang phục mang phong cách thể thao thanh lịch, bà xã Phan Hiển ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái rạng rỡ và vóc dáng dẻo dai, thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Khánh Thi diện đồ trẻ trung trên sân pickleball (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 43, Khánh Thi chứng minh danh hiệu "mỹ nhân không tuổi" của làng thể thao Việt. Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao đơn giản không chỉ giúp cô thuận tiện trong việc vận động mà còn "hack tuổi" hiệu quả, mang đến vẻ ngoài tươi mới như những cô gái đôi mươi.

Khánh Thi nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ lựa chọn trang phục vừa vặn, lịch sự mà vẫn đảm bảo tính thời trang. Cô kết hợp chiếc áo polo tông xanh pastel dịu mắt cùng chân váy xếp ly trắng. Cách chọn đồ này không chỉ giúp người đẹp tự tin di chuyển mà còn giữ được hình ảnh chỉn chu, trang nhã.

Vốn xuất thân là một vận động viên chuyên nghiệp, Khánh Thi luôn đề cao việc rèn luyện sức khỏe để giữ gìn sắc vóc. Việc cô nhanh chóng làm quen và yêu thích môn pickleball cho thấy tinh thần năng động, luôn cập nhật những xu hướng sống khỏe mới nhất.

Nhan sắc tuổi 43 vẫn trẻ trung của Khánh Thi (Ảnh: FBNV)

Dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại bình luận thán phục trước năng lượng tích cực của cô: "Nhìn Khánh Thi không ai nghĩ đã là mẹ ba con", "Trang phục quá đẹp và văn minh", "Đúng là đẳng cấp của nữ hoàng dancesport, môn nào cũng thấy thần thái"... Có thể thấy, sự xuất hiện của Khánh Thi không chỉ lan tỏa sức nóng của bộ môn pickleball mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chị em phụ nữ trong việc yêu thương bản thân và duy trì lối sống lành mạnh ở mọi độ tuổi.