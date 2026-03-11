HLV Mai Đức Chung xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam

Ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đối thủ mạnh là Nhật Bản . Dù thi đấu nỗ lực, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn phải nhận thất bại 0-4. Kết quả này khiến đội tuyển nữ Việt Nam bị loại khỏi giải và khép lại hy vọng cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân kỳ cựu cho biết: “Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển”.

HLV Mai Đức Chung chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, VFF vẫn sẽ tiếp tục mời HLV Mai Đức Chung làm việc thêm khoảng 4 tháng trước khi công bố huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhận định về trận thua, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn cho rằng bóng đá luôn tồn tại thắng thua và với vai trò huấn luyện viên trưởng, ông phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội.

“Trong thể thao, đặc biệt là bóng đá, thắng thua là điều bình thường. Khi đội thua, người chịu trách nhiệm nhiều nhất vẫn là huấn luyện viên trưởng”, ông Chung nói.

Phân tích thêm về diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ đã phần nào bị suy giảm thể lực sau trận đấu trước đó dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. “Trận trước chúng tôi đã mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Sang hiệp 2 của trận này, thể lực của các cầu thủ giảm xuống nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp 1. Trong hiệp 1, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp”.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung một lần nữa gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật Bản và khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển trong thời gian tới.