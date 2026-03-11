“Thu Thuỷ” Pickleball là ai?

“Thu Thủy” là cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng Pickleball tại Việt Nam trong suốt vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, đây không phải một tay vợt trong nước mà thực chất là cái tên đã được các fan Việt hóa dành cho Anna Leigh Waters, tay vợt số 1 thế giới thuộc hệ thống PPA Tour.

Nữ hoàng pickleball thế giới

Anna Leigh Waters sinh năm 2007 tại Mỹ và được xem là hiện tượng hiếm có của pickleball. Dù còn rất trẻ, cô đã sớm thống trị hệ thống PPA Tour ở cả ba nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Điểm mạnh của Waters nằm ở tốc độ di chuyển, khả năng phản xạ cực nhanh và lối đánh tấn công liên tục, khiến đối thủ rất khó kiểm soát nhịp độ trận đấu. Chính vì vậy, cô gần như không có đối thủ thực sự ở nội dung đơn nữ trong nhiều năm qua.

Một thống kê mới nhất cho thấy mức độ áp đảo của tay vợt này: Anna Leigh Waters đã vô địch 22 giải PPA liên tiếp ở nội dung đơn nữ và không thua bất kỳ trận chung kết nào (trong tổng số 49 trận) từ năm 2022. Khi đã tham gia giải và vào đến trận đấu cuối cùng, chiếc cúp gần như chắc chắn thuộc về cô.

G.O.A.T của Pickleball với 41 lần giành “Triple Crown” tại PPA Tour

“Triple Crown” là danh hiệu dành cho 1 tay vợt vô địch cả 3 nội dung tại cùng một giải đấu bao gồm: Đơn nữ, đôi nữ (đôi nam) và đôi nam nữ. Tức là phải thi đấu tổng số lượng trận đấu nhiều nhất và toàn thắng. Điều này yêu cầu các tay vợt không chỉ có kỹ thuật tốt nhất mà phải bền bỉ, có một nền thể lực sung mãn.

Khó như vậy nhưng trong sự nghiệp của mình, Anna đã có tới 41 lần giành Triple Crown tại PPA Tour (Giải đấu Pickleball đỉnh cao nhất thế giới). Đây là con số kỷ lục trong lịch sử pickleball chuyên nghiệp và chắc chắn con số này chưa thể dừng lại vì nên nhớ “Thu Thủy” mới chỉ có 19 tuổi.

“Cỗ máy in tiền” từ các hợp đồng thương mại.

Không chỉ thống trị trên sân đấu, Anna còn được xem là “cỗ máy in tiền” trong giowisi pickleball. Theo số liệu từ 2 năm trước, tay vợt trẻ này đã kiếm hơn 3 triệu USD (khoảng 74 tỷ đồng) chỉ trong một năm thi đấu và thương mại, trở thành VĐV kiếm tiền nhiều nhất của pickleball thế giới.

Thu nhập của Anna đến từ nhiều nguồn như hợp đồng và tiền thưởng các giải đấu thuộc PPA Tour và Major League Pickleball. Cùng với đó là hàng loạt hợp đồng tài trợ, thương mại với các thương hiệu thể thao, thiết bị và sản phẩm tiêu dùng. Nhờ vị thế số 1 thế giới và sức hút lớn với người hâm mộ, cô được xem là gương mặt đại diện của làng pickleball, qua đó giúp giá trị thương mại vượt xa phần lớn các tay vợt khác trong môn thể thao này.

Sang tới năm 2026, giá trị thương mại của Anna còn được tăng lên đáng kể khi cô liên tiếp ký các hợp đồng đại diện mới. Cụ thể, hợp đồng dài hạn với hãng vợt Franklin sau 7 năm gắn bó với Paddletek. Giá trị không được công bố chính thức nhưng theo nhiều thông tin bên lề, giá trị không dưới 8 chữ số (không đưới 10 triệu USD cho 5 năm hợp đồng).

Ngoài ra, “Thu Thủy” còn ký hợp đồng với Nike để sử dụng trang phục và giày thi đấu. Đây là lần đầu tiên Nike ký hợp đồng với một VĐV pickleball chuyên nghiệp, đồng thời đưa Anna trở thành đại sứ toàn cầu của môn thể thao này đối với thương hiệu.

Lần đầu thi đấu chính thức tại nước ngoài

Sáng hôm nay 11/3, ban tổ chức giải đấu đã xác nhận Anna Leigh Waters sẽ có mặt tại Việt Nam để tham dự PPA Tour Asia 1000 MB Hanoi Cup. Đây là lần đầu tiên tay vợt nữ số 1 thế giới thi đấu chính thức tại một giải đấu bên ngoài nước Mỹ. Thông tin này khiến cho cộng đồng pickleball Việt Nam vô cùng bất ngờ và hào hứng.

Sự xuất hiện của Anna Leigh Waters tại PPA Tour Asia 1000 MB Hanoi Cup không chỉ đơn thuần là việc một ngôi sao hàng đầu thế giới đến Việt Nam thi đấu, mà còn cho thấy pickleball Việt Nam đang dần trở thành điểm đến quan trọng trên bản đồ của môn thể thao mới mẻ này.