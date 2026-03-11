Vương Ngữ Yên bước ra ngoài đời thực qua bộ ảnh mừng sinh nhật 7 tuổi Tân Thiên Long Mobile

Từ khi ra mắt người chơi vào năm 2019, Tân Thiên Long Mobile đã biến việc công bố các bộ ảnh cosplay trở thành điểm nhấn quen thuộc mỗi dịp sinh nhật. Cộng đồng game thủ từng được chiêm ngưỡng loạt tạo hình ấn tượng của các môn phái như Nga Mi, Cái Bang, Thiên Long, Quỷ Cốc trong dịp kỷ niệm 3 năm của tựa game. Sang những năm tiếp theo, phái Minh Giáo, Thiên Sơn, Mộ Dung hay Đường Môn đều lần lượt xuất hiện trong các bộ ảnh được đầu tư chỉn chu.

Sinh nhật năm nay, Tân Thiên Long Mobile mang đến sự mới mẻ khi lựa chọn Vương Ngữ Yên - nhân vật độc lập đầu tiên không đại diện cho bất kỳ môn phái nào. Bộ ảnh cosplay đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ nhờ tạo hình tinh tế, thần thái nhẹ nhàng, mang đến cảm giác như nàng Ngữ Yên bước ra từ thế giới Thiên Long Bát Bộ.

Trong nguyên tác, Vương Ngữ Yên được xem là hình mẫu của "nàng thơ" với vẻ đẹp kiều diễm và thanh tao. Bộ ảnh cosplay tái hiện trọn vẹn hình tượng ấy thông qua trang phục màu hồng mềm mại và những món phụ kiện tinh tế. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút để khắc họa đúng tinh thần nhân vật quen thuộc với những yêu thích Thiên Long Bát Bộ.

Không chỉ dừng lại ở bộ ảnh cosplay đặc biệt, Tân Thiên Long Mobile còn chuẩn bị hàng loạt hoạt động hấp dẫn để chào mừng sinh nhật trong tháng 3 này. Cộng đồng người chơi sẽ được gặp lại nàng Ngữ Yên cùng nhân vật đại diện thương hiệu T’Long trong buổi livestream đặc biệt diễn ra lúc 19h00 ngày 13/3 sắp tới.

Bên cạnh đó, game thủ còn có thể tham gia nhiều sự kiện mới trong game như Hải Vực Đoạt Châu, giải đấu Thiên Long Tranh Hùng dành cho server đặc biệt S207, cũng như giải đấu liên server Quần Long Tranh Bá 2026 đầy kịch tính. Xuyên suốt tháng sinh nhật, người chơi chỉ cần đăng nhập vào game là đã có thể nhận nhiều phần quà cực hấp dẫn.

Tân Thiên Long Mobile cũng tạo điều kiện để các bang hội tổ chức offline giao lưu thông qua việc hỗ trợ truyền thông trên fanpage, tài trợ standee và gửi tặng nhiều quà lưu niệm độc quyền. Những buổi offline được tổ chức ấn tượng còn có cơ hội nhận giải thưởng với tổng giá trị lên đến 25.000.000 đồng.

Hơn cả một dịp kỉ niệm, tháng sinh nhật còn là lời tri ân mà Ban điều hành gửi đến những người chơi đã luôn gắn bó và dành nhiều tình cảm cho tựa game. Chính sự ủng hộ bền bỉ và tinh thần gắn kết mạnh mẽ từ cộng đồng đã góp phần giúp Tân Thiên Long Mobile vững vàng bước sang năm thứ 7 trên hành trình phát triển của mình.

Hãy cùng hòa mình vào không khí lễ hội và nhận về hàng ngàn quà tặng trang phục, ấn phẩm, vật phẩm từ Tân Thiên Long Mobile nhé!

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 18+

Xem thêm thông tin tại:

Website: https://ttlm.vnggames.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ttlm.vnggames

Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/congdongtanthienlongmobilevng