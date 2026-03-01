Vì sao Đình Bắc không được triệu tập lên ĐT Việt Nam?

Lý do trực tiếp và khách quan nhất khiến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không thể góp mặt trong danh sách 8 cầu thủ của CLB Công an Hà Nội được triệu tập lần này là án treo giò từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Hình phạt này khiến Đình Bắc không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong các trận đấu chính thức sắp tới, buộc ban huấn luyện phải tính toán những phương án nhân sự thay thế. Đình Bắc bị thẻ đỏ trong trận đấu thuộc VCK U23 châu Á 2026 và treo giò 2 trận. Do Đình Bắc đã quá độ tuổi U23 nên án phạt sẽ được tính vào trận đấu ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Đình Bắc sẽ không được thi đấu.

Đình Bắc bị án treo giò và không được triệu tập lên ĐT Việt Nam đợt FIFA Days tháng 3 (Ảnh: FBNV)

Nghịch lý giữa sân chơi châu lục và V.League

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố kỷ luật, phong độ thực tế của Đình Bắc tại giải quốc nội mới là điều khiến giới chuyên môn lo ngại. Chỉ chưa đầy hai tháng trước, anh còn là "ngôi sao sáng" khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại đấu trường châu lục trong màu áo U23 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik tại giải đấu đó, Đình Bắc đã ghi tới 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo chỉ sau 6 trận.

Thế nhưng, khi trở về màu áo CLB Công an Hà Nội, tiền đạo gốc Nghệ An lại rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài. Thống kê cho thấy, Đình Bắc đã trải qua hơn 1.000 phút thi đấu với 13 trận liên tiếp không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Lần cuối cùng anh ghi bàn tại V.League đã lùi xa về tận tháng 11/2024.

Bài toán kinh nghiệm và áp lực tâm lý

Sự bế tắc của Đình Bắc phản ánh rõ rệt khoảng cách giữa bóng đá trẻ và môi trường V.League đầy khắc nghiệt. Những pha bứt tốc vốn là vũ khí lợi hại của anh dễ dàng bị các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm như Duy Mạnh hay Thành Chung hóa giải. Tại V.League, sự áp sát quyết liệt và thể lực vượt trội của các ngoại binh đã khiến "ngòi nổ" trẻ tuổi này không còn không gian để phô diễn kỹ thuật.

Việc không triệu tập Đình Bắc trong đợt này, dù gây ra nhiều tiếc nuối, nhưng lại được xem là một quyết định cần thiết của HLV Kim Sang-sik. Đây là khoảng lặng quý giá để tiền đạo 22 tuổi trút bỏ áp lực kỳ vọng, tập trung cải thiện kỹ năng và tìm lại bản năng sát thủ tại CLB chủ quản.

Trong khi Đình Bắc vắng mặt, người hâm mộ cũng chứng kiến sự trở lại quan trọng của những "cựu binh" như Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. Sự thay đổi này cho thấy HLV Kim Sang-sik đang ưu tiên tính ổn định và kinh nghiệm trận mạc cho những mục tiêu quan trọng trước mắt của đội tuyển Việt Nam.