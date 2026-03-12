Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My dựng phòng gym riêng cực tiện nghi trong biệt thự mấy chục tỷ, từ đây khác biệt giữa hai vợ chồng mới lộ rõ

Biệt thự mới toanh của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và nàng WAG Doãn Hải My vốn đã nhiều lần khiến dân mạng trầm trồ bởi độ sang xịn. Mới đây, cặp đôi tiếp tục hé lộ thêm một góc không gian bên trong căn nhà - phòng gym riêng hiện đại chẳng khác gì phòng tập chuyên nghiệp.

Hôn nhân hạnh phúc của Văn Hậu - Hải My trong biệt thự mấy chục tỷ

Khung cảnh gia đình đầm ấm khi Văn Hậu nghỉ ngơi bên vợ con sau những giờ tập gym toát mồ hôi

Theo hình ảnh được chia sẻ, phòng gym của Văn Hậu - Hải My nằm ngay trong khuôn viên biệt thự với diện tích khá rộng, được trang bị đầy đủ thiết bị tập luyện. Từ rack tập tạ, dàn tạ tay, máy cardio cho tới các loại đĩa tạ chuyên dụng đều được sắp xếp gọn gàng, bài bản như trong các phòng tập cao cấp.

Điều thú vị là không gian này được thiết kế cực kỳ sáng sủa với cửa kính lớn, nhìn ra khoảng sân bên ngoài của biệt thự. Nội thất phòng tập mang tông màu đen - xám mạnh mẽ, tạo cảm giác đúng “chất vận động viên”, rất phù hợp với chủ nhân là một cầu thủ chuyên nghiệp như Văn Hậu.

Tuy nhiên, chi tiết khiến dân mạng bật cười lại đến từ chia sẻ hài hước của Doãn Hải My. Cô viết: “Góc tập gym. Ngày nào chồng tôi cũng tập, còn tôi chưa tập ngày nào".

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người thích thú. Trong khi Văn Hậu chăm chỉ ghé phòng gym mỗi ngày để duy trì thể lực cho sự nghiệp thi đấu, thì Doãn Hải My lại tự nhận mình vẫn chưa vượt lười để bắt đầu việc tập luyện tại chính phòng gym xịn xò trong nhà.

Trước đó, biệt thự của cặp đôi từng được hé lộ có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng với nhiều không gian tiện nghi như phòng khách rộng, khu sân vườn, khu sinh hoạt riêng và nay là cả phòng gym chuẩn vận động viên. Cuộc sống hôn nhân của Văn Hậu - Hải My vì thế cũng thường xuyên khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sự sung túc nhưng vẫn rất gần gũi, hài hước trong những khoảnh khắc đời thường.

Phòng gym hiện đại tại gia của Văn Hậu - Hải My