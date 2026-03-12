Ngôi sao Chelsea gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng trong trận với PSG

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League khép lại với kịch bản đầy thất vọng cho đại diện đến từ London. Khi đồng hồ dần trôi về những phút cuối và Chelsea đang bị dẫn trước với tỷ số 2-5 PSG (tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-6), hy vọng đi tiếp của đội bóng này gần như đã dập tắt. Trong bối cảnh tâm lý bị ức chế do áp lực thời gian và kết quả bết bát, Pedro Neto đã không giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

Tình huống gây tranh cãi

Sự việc xảy ra khi bóng đi hết đường biên dọc. Cho rằng cậu bé nhặt bóng của đội chủ nhà đang cố tình trì hoãn trận đấu bằng cách chậm trễ trả bóng, Neto đã lao tới tranh đoạt và có hành động đẩy mạnh khiến cậu bé ngã xuống sân.

Neto lao tới lấy bóng và đẩy ngã cậu bé (Ảnh: CMH)

Hành vi phi thể thao này ngay lập tức thổi bùng "cơn thịnh nộ" từ phía các cầu thủ và ban huấn luyện PSG, dẫn đến một cuộc xô xát hỗn loạn ngay sát đường biên. Trọng tài chính sau đó đã rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ người Bồ Đào Nha, nhưng án phạt này được cho là vẫn còn khá nhẹ so với tính chất của sự việc.

Hành động của Pedro Neto đã tạo ra một làn sóng tranh luận gắt gao trên các diễn đàn bóng đá. Đa số người hâm mộ lên án Neto, cho rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc tấn công một nhân viên sân bãi đặc biệt là trẻ em là điều không thể chấp nhận được trong bóng đá chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc cầu thủ 2 bên lao vào bênh vực cậu bé (Ảnh: CMH)

Pedro Neto xin lỗi cậu bé nhặt bóng (Ảnh: Reuters)

Anh tặng chiếc áo của mình cho cậu bé sau trận (Ảnh: Reuters)

Một bộ phận nhỏ CĐV Chelsea lại bày tỏ sự đồng cảm với sự nôn nóng của cầu thủ nhà. Họ cho rằng các đội bóng lớn thường xuyên sử dụng "chiêu trò" chỉ đạo cậu bé nhặt bóng câu giờ, gây ức chế tâm lý cho đối thủ.

Thất bại này không chỉ khiến Chelsea chính thức dừng bước tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mà còn để lại một vết gợn lớn về mặt hình ảnh. Pedro Neto có thể sẽ phải đối mặt với những án phạt nguội bổ sung từ UEFA sau khi báo cáo trận đấu được xem xét kỹ lưỡng.