Iran đối diện án phạt nào sau khi rút lui khỏi World Cup 2026?

Quyết định Iran không tham dự World Cup được đưa ra bởi Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali thông báo vào ngày 11/3, sau chuỗi sự kiện căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Theo tờ The Guardian, Tehran xác nhận sẽ không cử đội tuyển tới Mỹ thi đấu.

Mặc dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đã nhận được cam kết từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đảm bảo an ninh và cấp thị thực đặc biệt cho các thành viên đội tuyển Iran, nhưng phía Tehran vẫn giữ vững lập trường rút lui.

Iran tuyên bố rút khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Theo điều lệ giải đấu và các quy tắc kỷ luật của FIFA, hành động rút lui sau khi đã bốc thăm chia bảng là vi phạm nghiêm trọng cam kết thành viên. FIFA quy định mức phạt trực tiếp từ 320.000 USD đến 640.000 USD tùy thời điểm. Tuy nhiên, con số thực tế lớn hơn nhiều khi Iran buộc phải hoàn trả khoảng 12 triệu USD kinh phí hỗ trợ và tiền thưởng mà FIFA đã giải ngân cho quá trình chuẩn bị. Ban Kỷ luật FIFA đang xem xét khả năng cấm Iran tham gia tất cả các giải đấu quốc tế trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng này có thể bị gạch tên khỏi chiến dịch vòng loại World Cup 2030 và các kỳ Asian Cup sắp tới.

Sự vắng mặt của Iran tại Bảng G (nơi có sự góp mặt của Bỉ, Ai Cập và New Zealand) buộc FIFA phải tìm kiếm đội tuyển thay thế ngay lập tức. Theo thông tin từ Reuters, ưu tiên hàng đầu của FIFA là duy trì tính đại diện cho khu vực châu Á (AFC).

Iraq hiện là ứng viên sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống này. Theo phân tích, nếu Iraq – đội bóng đang chuẩn bị cho vòng play-off liên lục địa được đẩy thẳng vào vòng chung kết, UAE sẽ là đội tiếp theo được đôn lên vị trí đá play-off.