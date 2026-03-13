Chỉ một hành động thấy rõ thái độ của Chu Thanh Huyền khi về quê Quang Hải ăn cỗ

Khác xa với hình ảnh sang chảnh thường thấy trên sóng livestream hay tại các sự kiện lớn, Chu Thanh Huyền mới đây đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước sự giản dị và khéo léo khi về thăm quê Quang Hải.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Chu Thanh Huyền xuất hiện với trang phục đơn giản, mái tóc buông xõa tự nhiên. Cô được đích thân bố chồng đưa đi giới thiệu và chào hỏi họ hàng trong dòng họ.

Bố Quang Hải đưa con dâu đi chào hỏi họ hàng (Ảnh: FBNV)

Nàng WAG cúi chào mọi người (Ảnh: FBNV)

Đứng trước các bác, các chú, bà xã Quang Hải luôn giữ thái độ mực thước, tươi cười rạng rỡ và cúi chào lễ phép. Sự gần gũi, không chút khoảng cách của nàng WAG đình đám đã nhanh chóng nhận được cảm tình lớn từ những người lớn tuổi trong gia đình. Nhiều người nhận xét, dù là "vợ người nổi tiếng" nhưng Chu Thanh Huyền rất biết cách hành xử, giữ đúng nét văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam khi về làm dâu.

Không dừng lại ở việc chào hỏi xã giao, Chu Thanh Huyền còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi nhanh chóng "nhập cuộc" vào bếp cùng các chị em trong họ. Sự năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ gia đình chồng trong các dịp lễ lạt, giỗ chạp là minh chứng rõ nhất cho việc cô đã hoàn toàn thích nghi với nếp sống tại quê nhà Quang Hải.

Chu Thanh Huyền vào bếp (Ảnh: FBNV)

Quang Hải hạnh phúc bên vợ (Ảnh: FBNV)

Chu Thanh Huyền và Nguyễn Quang Hải là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt. Sau lễ cưới hoành tráng vào đầu năm 2024, cặp đôi càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi chính thức đón thiên thần nhỏ - bé Lido.