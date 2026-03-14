Tiền vệ Đức Huy đi siêu xe Rolls-Royce rước MC Huyền Trang Mù Tạt về dinh, visual cô dâu sáng bừng ngày cưới

Hôm nay 14/3, đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã chính thức diễn ra. Màn rước dâu bằng xe siêu sang cùng nhan sắc lộng lẫy của cô dâu nhà VTV đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Sau thời gian dài kín tiếng và gây tò mò, "Hoàng tử" tuyển Việt Nam Phạm Đức Huy đã chính thức rước nàng về dinh trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Ngay từ sớm, không khí tại tư gia chú rể ở Hải Phòng đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn xe rước dâu cực "khủng".

Hình ảnh đầu tiên trong đám cưới của Đức Huy và Huyền Trang (Ảnh: Dương Trọng Quý)

Chiếm trọn spotlight trong đoàn rước dâu là chiếc siêu xe Rolls-Royce màu trắng sang trọng. Việc lựa chọn dòng xe này không chỉ cho thấy độ "chịu chơi" mà còn thể hiện sự trân trọng tuyệt đối mà nam tiền vệ dành cho người bạn đời của mình.

Đức Huy đón cô dâu Huyền Trang về Hải Phòng (Ảnh: Dương Trọng Quý)

Tâm điểm của mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô dâu Huyền Trang (Mù Tạt). Trong ngày đại hỷ, nữ MC xinh đẹp của VTV khiến quan khách không khỏi trầm trồ bởi visual "sáng bừng" khung hình. Cô diện thiết kế váy cưới phồng xòe lộng lẫy với những chi tiết đính kết thủ công tinh xảo, tôn lên bờ vai trần quyến rũ và vóc dáng mảnh mai. Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo kết hợp cùng khăn voan dài thướt tha giúp Huyền Trang toát lên vẻ đài các, dịu dàng nhưng không kém phần hiện đại.

Đứng cạnh cô dâu xinh đẹp, chú rể Đức Huy xuất hiện lịch lãm trong bộ vest tối màu, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc rạng ngời. Khoảnh khắc nam tiền vệ ân cần nắm tay, chăm chút từng bước đi cho bà xã khi bước xuống từ chiếc siêu xe đã nhanh chóng lọt vào ống kính.

Đám cưới của cặp đôi "trai tài gái sắc" này được đánh giá là một trong những sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm nhất của làng bóng đá đầu năm 2026. Sau lễ rước dâu sáng nay, tiệc cưới chính thức sẽ được tổ chức với sự góp mặt của dàn sao đình đám từ đội tuyển bóng đá Quốc gia cũng như các nghệ sĩ, MC nổi tiếng.