Vợ chồng Beckham không chờ được nữa, nóng lòng đẩy tiểu thư út Harper đi kiếm tiền

Theo nhiều nguồn tin, tiểu thư út Harper Seven Beckham vừa thực hiện một buổi chụp hình bí mật tại London cho chiến dịch quảng bá đầu tiên của dòng mỹ phẩm riêng. Cả David và Victoria đều có mặt tại trường quay để theo sát và ủng hộ con gái trong dự án được xem là bước khởi động cho thương hiệu cá nhân của cô bé.

Trước đó, Harper đã đăng ký thương hiệu HIKU by Harper từ năm ngoái, được cho là nền tảng cho một dòng sản phẩm làm đẹp nhắm đến thế hệ trẻ. Nhiều người trong giới dự đoán vợ chồng Beckham đang rất kỳ vọng con gái út có thể sớm trở thành một influencer tuổi teen hàng đầu tại Anh.

Tham vọng này khiến Harper được so sánh với Kylie Jenner - em út nhà Kardashian, người từng ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng khi mới 18 tuổi và nhanh chóng xây dựng đế chế làm đẹp trị giá hàng tỷ USD.

Truyền thông Anh cho biết Harper chính là người khởi xướng ý tưởng kinh doanh này. Cô bé rất đam mê làm đẹp và thời trang. Harper lớn lên khi chứng kiến mẹ mình phát triển thương hiệu mỹ phẩm, nên bị cuốn hút vào lĩnh vực này từ sớm.

Dòng sản phẩm của Harper được cho là sẽ hướng đến Gen Z và Gen Alpha, với cảm hứng từ xu hướng mỹ phẩm Hàn Quốc - thị trường đang phát triển mạnh trên toàn cầu.

Dù được bố mẹ nổi tiếng hậu thuẫn nhưng dự án này sẽ được định vị là thương hiệu riêng của Harper, thay vì gắn trực tiếp với “đế chế Beckham”. Thương hiệu HIKU by Harper dự kiến ra mắt vào cuối mùa hè năm nay.

Trước đó, Victoria - cựu thành viên nhóm Spice Girls - từng đùa rằng con gái mình có thể trở thành “bà trùm làm đẹp trong tương lai, hoặc một diễn viên hài”, bởi Harper luôn rất tự tin và thoải mái trước ống kính.

Tuy nhiên, với việc mới 14 tuổi đã chuẩn bị tung ra thương hiệu riêng, nhiều người cho rằng vợ chồng Beckham dường như đang rất nóng lòng đưa con gái út sớm bước vào con đường kiếm tiền và xây dựng tên tuổi trong ngành công nghiệp làm đẹp.