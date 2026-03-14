Bích Tuyền dạo này

Sau thời gian dài vắng bóng và đối mặt với nhiều thăng trầm, ngôi sao bóng chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền đã chính thức tái xuất. Tuy nhiên, thay vì những cú đập sấm sét trên sân đấu, cô sẽ xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn mới tại CLB Ninh Bình - Trợ lý Huấn luyện viên.

Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của những đồn đoán về việc giải nghệ hay tiếp tục thi đấu của đối chuyền sinh năm 2000. Ở tuổi 25, độ tuổi được coi là "độ chín" của sự nghiệp vận động viên, Bích Tuyền đã chọn lùi về phía sau đường biên để bắt đầu một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp thể thao của mình.

Bích Tuyền chuyển sang công tác huấn luyện (Ảnh: AVC)

Nhìn lại hành trình đã qua, Bích Tuyền từng là một hiện tượng hiếm có của bóng chuyền nữ Việt Nam. Với chiều cao ấn tượng và sức mạnh bộc phát đáng nể, cô từng khiến giới chuyên môn quốc tế phải ngỡ ngàng khi ghi tới 61 điểm trong một trận đấu tại giải Vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, hào quang của cô cũng đi kèm không ít áp lực. Những chấn thương dai dẳng trong suốt năm 2025 cùng những tranh cãi xoay quanh vấn đề cá nhân và giới tính đã khiến tay đập này nhiều lần phải rút lui khỏi các giải đấu lớn. Sau một thời gian làm công tác hậu cần và săn sóc viên tại CLB Ninh Bình, việc được đôn lên làm trợ lý Huấn luyện viên được xem như một sự "thăng chức" xứng đáng, giúp cô tận dụng tối đa nhãn quan chiến thuật và kinh nghiệm thực chiến dày dặn.

Việc Bích Tuyền gia nhập Ban huấn luyện CLB Ninh Bình được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho đội bóng cố đô. Với sự am hiểu sâu sắc về hệ thống vận hành của đội cũng như tâm lý vận động viên, cô được tin tưởng sẽ là cầu nối quan trọng giữa huấn luyện viên trưởng và các tay đập trẻ.

Sự chuyển hướng này của Bích Tuyền có thể khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi không còn được chứng kiến những pha tấn công uy lực của cô trên sàn gỗ. Thế nhưng, đây lại là một bước đi chiến lược và bền vững. Trong vai trò mới, Bích Tuyền vẫn có thể cống hiến cho bóng chuyền nước nhà.