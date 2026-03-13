Nhan sắc tuổi 37 gây trầm trồ của kiện tướng Đặng Thu Hương, mẹ đơn thân cùng Phan Hiển giành 3 HCV SEA Games

Trong bộ ảnh mới nhất, kiện tướng khiêu vũ Đặng Thu Hương xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Diện chiếc áo len đỏ nổi bật bên đóa hồng trắng thuần khiết, nữ kiện tướng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Khác hẳn với vẻ sắc sảo, có phần gai góc trên sàn đấu, Thu Hương ngoài đời mang nét đẹp mặn mà của một người phụ nữ bản lĩnh, tự tin. Nụ cười rạng rỡ của cô trong ngày đón tuổi mới như một minh chứng cho tinh thần lạc quan, dù cuộc sống và sự nghiệp của cô chưa bao giờ thiếu những thử thách khắc nghiệt.

Thu Hương rạng rỡ đón tuổi mới (Ảnh: FBNV)

Hành trình từ "con nhà nghèo" đến kỷ lục gia SEA Games

Sự nghiệp của Đặng Thu Hương là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó. Xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, cô bắt đầu con đường nghệ thuật với chuyên ngành múa tại Học viện Múa Việt Nam. Tuy nhiên, ngã rẽ sang Dancesport mới thực sự đưa tên tuổi Thu Hương tỏa sáng.

Cú hích lớn nhất trong sự nghiệp của cô chính là quyết định "Nam tiến" để kết hợp cùng Phan Hiển dưới sự dẫn dắt của HLV Khánh Thi. Sự hy sinh này đã mang lại "trái ngọt" vô tiền khoáng hậu. Cặp đôi Thu Hương - Phan Hiển đã lập cú "hat-trick" lịch sử với 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 31, góp công lớn đưa Dancesport Việt Nam đứng đầu khu vực. Tính đến đầu năm 2026, cặp đôi liên tục lọt top cao tại các giải đấu World Open Latin và đoạt huy chương tại Giải vô địch thế giới nội dung Showdance Latin tại Mỹ và CH Séc.

Dưới sự dẫn dắt của Khánh Thi, Thu Hương và Phan Hiển mang về hàng loạt thành tích đỉnh cao (Ảnh: FBNV)

Bản lĩnh của người mẹ đơn thân phía sau ánh hào quang

Đằng sau những bước nhảy thăng hoa và ánh đèn sân khấu rực rỡ, Đặng Thu Hương là một người mẹ đơn thân đầy nghị lực. Cô một mình nuôi dạy con trai tại TP.HCM, vừa đảm đương vai trò làm mẹ, vừa duy trì cường độ tập luyện khắc nghiệt của một vận động viên đỉnh cao. Chính sự tự thân vận động đó đã nhào nặn nên một "bông hồng thép" vừa mềm mại trong từng điệu nhảy, vừa cứng cỏi trước những áp lực của dư luận và đời tư. Mối quan hệ giữa cô, Phan Hiển và Khánh Thi luôn dựa trên sự chuyên nghiệp tuyệt đối, tạo nên một "bộ ba vàng" của khiêu vũ thể thao nước nhà.