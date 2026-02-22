Ngắm nhan sắc rạng rỡ của kiện tướng Đặng Thu Hương - bạn nhảy cùng Phan Hiển giành 3 HCV SEA Games

Trong những ngày đầu xuân năm mới, bộ ảnh rạng rỡ của kiện tướng Dancesport Đặng Thu Hương trong sắc váy đỏ thắm giữa rừng hoa đào đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút, Thu Hương còn được biết đến là một trong những nữ vận động viên thành công nhất, góp công lớn đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Đặng Thu Hương rạng rỡ với hoa đào

Cô là "bạn nhảy vàng" cùng Phan Hiển, cả hai đã cùng nhau gặt hái được rất nhiều thành tích vang dội cho dancesport Việt Nam

Nhan sắc xinh đẹp của nữ kiện tướng

Sự nghiệp của Đặng Thu Hương bước sang một trang mới rực rỡ kể từ khi cô chính thức trở thành bạn nhảy của Phan Hiển vào năm 2019. Sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của Thu Hương và kinh nghiệm dày dạn của Phan Hiển đã tạo nên một "cặp đôi vàng" bất khả chiến bại tại các đấu trường khu vực.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của cô chính là kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Với phong độ đỉnh cao, Thu Hương cùng bạn nhảy đã lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi giành cú hat-trick 3 Huy chương Vàng ở cả 3 nội dung tham gia (Paso Doble, Jive và 5 điệu Latin). Trước đó, tại SEA Games 30 (2019) ở Philippines, cô cũng đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng danh giá cho đoàn thể thao nước nhà.

Không dừng lại ở những tấm huy chương, Đặng Thu Hương còn là biểu tượng của sự nỗ lực và đam mê bền bỉ. Cô là nguồn cảm hứng lớn cho các vũ công trẻ đang theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Hình ảnh Thu Hương rạng rỡ, tràn đầy năng lượng trong những bộ ảnh đời thường hay trên sàn đấu chính là lời khẳng định về sự tự tin của người phụ nữ hiện đại: quyết liệt trong sự nghiệp nhưng vẫn giữ trọn nét nữ tính, rạng ngời.

Ảnh: FBNV