Louis Phạm chơi pickleball từ Việt Nam sang Mỹ vẫn… dở, ăn điểm ở vóc dáng sexy

Sau tết Nguyên đán, nàng hotgirl TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) đã lên đường sang Mỹ thăm bạn trai Việt kiều. Ngoài những khung cảnh hẹn hò cực chill, Louis Phạm còn khiến netizen bật cười khi chia sẻ trải nghiệm chơi pickleball. Từ Việt Nam sang Mỹ, đổi sân chơi, đổi múi giờ nhưng có một thứ vẫn không đổi với Louis Phạm: trình pickleball "mãi chưa lên tay". Chính cô nàng tự nhận như vậy!

Trên trang cá nhân, Louis Phạm đăng tải loạt khoảnh khắc ra sân pickleball với outfit thể thao đơn giản nhưng tôn dáng: áo hai dây đen, quần short năng động, tóc buộc gọn gàng. Từ bờ hồ nắng vàng đến sân đấu xanh mướt bên Mỹ, cô nàng vẫn giữa nguyên tình thần "girl thể thao" nhưng trình độ thì... vẫn còn "non tay" lắm.

Trong một chia sẻ hài hước, Louis tự "bóc phốt" bản thân rằng chơi pickleball từ Việt Nam sang Mỹ mà trình độ vẫn "dở". Phản xạ chậm, giao bóng thì lúc vào lúc không,... thế nhưng thay vì ngại ngùng, cô nàng lại biến điều đó thành nội dung vui vẻ, khiến dân mạng bật cười.

Louis Phạm chơi pickleball "dở" (Video: IGNV)

Nhiều người để lại bình luận trêu chọc: "Dở mà dáng đứng vẫn chuẩn phết đấy", "Chắc tại mải tạo dáng quá nên quên đánh bóng!", "Thôi không cần giỏi, xinh là được!"...

Pickleball vốn là môn thể thao đang cực hot với giới trẻ, đặc biệt trong cộng đồng du học sinh và người Việt ở nước ngoài. Việc Louis Phạm chăm chỉ ra sân, duy trì vận động mỗi ngày cũng đủ ghi điểm. Bởi thể thao không chỉ để thắng thua, mà còn là cách để giải tỏa áp lực và giữ tinh thần tích cực.

Dở hay không chưa bàn, nhưng tinh thần tự tin và thoải mái thừa nhận yếu điểm của Louis Phạm vẫn là điểm cộng. Và biết đâu một ngày đẹp trời, cô nàng lại comeback với màn nâng trình thì sao.

Louis Phạm cùng bạn trai Việt kiều đi du lịch cực chill (Ảnh: FBNV)



