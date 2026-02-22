Bố đơn thân nghìn tỷ nhà bầu Hiển khoe cơ bắp cực phẩm ngày tết, diện áo dài bế con lại được khen khéo chăm

Mới đây, cư dân mạng được phen bàn tán xôn xao trước loạt ảnh mới thiếu gia Đỗ Quang Vinh - con trai cả của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Vốn quen thuộc với hình ảnh doanh nhân trẻ lịch lãm, lần này anh khiến netizen "mắt tròn mắt dẹt" khi khoe loạt ảnh tập gym với body săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.

Trong các khung hình tại phòng tập, vị Phó chủ tịch xuất hiện với thân hình vạm vỡ, vai rộng, cơ tay và cơ bụng nổi rõ. Những bài tập cường độ cao như gập bụng, plank hay tập tạ được anh thực hiện đầy tập trung. Nhìn phong độ hiện tại, nhiều người nhận xét đây đúng chuẩn "doanh nhân nghìn tỷ nhưng vẫn chăm chỉ giữ dáng".

Không chỉ gây ấn tượng với body cực phẩm, Đỗ Quang Vinh còn khiến hội chị em xuýt xoa khi xuất hiện trong bộ áo dài xanh truyền thống bên các con dịp đầu xuân. Trong khung hình gia đình, anh bế con nhỏ trên tay, hai bé lớn đứng cạnh trong trang phục đồng điệu. Hình ảnh người bố đơn thân vừa điển trai, vừa ấm áp lập tức ghi điểm mạnh.

Khoảnh khắc diện áo dài giúp tổng thể của vị doanh nhân thêm phần phong độ: cao ráo, gương mặt sáng, thần thái điềm đạm. Dù là ở phòng gym với cơ bắp cuồn cuộn hay trong bộ áo dài truyền thống bế con, anh vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm đúng chuẩn "10 điểm không có nhưng".

Là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), thiếu gia Đỗ Quang Vinh từ lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, câu chuyện anh làm bố đơn thân của 3 nhóc tỳ đáng yêu, vừa bận sự nghiệp mà vẫn đảm đương tốt vai trò người bố hết mực yêu thương con cái càng giúp Đỗ Quang Vinh ghi thêm điểm trong mắt dân mạng.

Đầu năm mới, một bên là cơ bắp cực phẩm, một bên là khoảnh khắc áo dài bế con đầy ấm áp - đủ hiểu vì sao "bố đơn thân nghìn tỷ" nhà bầu Hiển lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.