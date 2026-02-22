Lý Đức U23 Việt Nam đưa hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo về quê chơi tết, diện đồ đôi, chỉ thiếu 1 status công khai

Không còn là tin đồn úp mở hay những lần "thả thính" đầy ẩn ý, đầu xuân năm mới, Lý Đức - U23 Việt Nam và hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo khiến dân tình xôn xao khi cùng nhau check-in tại núi Bà Đen (Tây Ninh) - quê hương chàng cầu thủ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai cùng xuất hiện tại khu du lịch núi Bà Đen - địa điểm du xuân nổi tiếng ở Tây Ninh. Dù không đăng ảnh chụp chung quá lộ liễu, nhưng khung cảnh trùng khớp, thời điểm tương đồng và đặc biệt là màn tương tác qua lại ở phần bình luận đủ khiến netizen hiểu chuyện.

Đáng chú ý, Phí Thanh Thảo để lại bình luận dưới bài đăng của Lý Đức: "Quê cậu đẹp nhờ", hậu vệ U23 Việt Nam thả thính cực bắt tai: "Nhưng nó đẹp thua cậu mà".

Câu trả lời tưởng đơn giản mà "ngọt như mía lùi", khiến dân mạng chỉ biết thốt lên: Thiếu mỗi một status công khai danh phận nữa thôi đó!

Lý Đức checkin núi Bà Đen cùng thời điểm với Phí Thanh Thảo

Trong chuyến du xuân này, cả hai cùng chọn outfit tông trắng kem nhẹ nhàng khi du xuân. Lý Đức diện áo polo trắng phối quần tối màu, còn Phí Thanh Thảo cũng chọn áo sáng màu mix cùng quần đơn giản, quấn thêm chiếc khăn lụa điệu đà.

Visual của cặp đôi cũng được khen ngợi hết lời. Lý Đức vẫn giữ phong độ chuẩn nam thần sân cỏ, còn Thanh Thảo ghi điểm với vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần cá tính.

Phí Thanh Thảo diện đồ đôi du xuân cùng Lý Đức

Cả hai thả thính cực mượt trên MXH

Việc Lý Đức đưa bạn gái tin đồn về quê chơi Tết nhận về rất nhiều sự chú ý. Và khi địa điểm check-in lại là núi Bà Đen - niềm tự hào của Tây Ninh, nơi thường được người dân chọn để du xuân, cầu bình an đầu năm - thì càng khiến dân tình tin rằng mối quan hệ của Lý Đức và Phí Thanh Thảo không còn đơn giản là bạn bè.

Không ồn ào xác nhận, không khoe ảnh tình tứ quá đà, nhưng cách cả hai xuất hiện cạnh nhau dịp đầu năm mới đủ để thấy họ đang thoải mái và nghiêm túc với mối quan hệ này.

Netizen thì chỉ còn một việc: tiếp tục "hóng" ngày chính chủ lên tiếng chính thức!