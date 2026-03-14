Tiểu thư Harper Beckham 14 tuổi xinh đẹp phổng phao, được ví như Kylie Jenner phiên bản Anh

Trong những năm gần đây, sự chú ý của giới truyền thông quốc tế đang đổ dồn vào Harper Beckham, con gái út của cặp đôi quyền lực Victoria và David Beckham. Ở tuổi 14, cô bé không còn là "công chúa nhỏ" luôn được bố bế trên tay, mà đang dần khẳng định vị thế của một biểu tượng phong cách mới, thậm chí được tờ Daily Mail ví von là "Kylie Jenner của Vương quốc Anh".

Mới đây, Harper đã trở thành tâm điểm khi xuất hiện đầy thần thái trong chiến dịch quảng bá cho dòng sản phẩm làm đẹp sắp ra mắt của mẹ. Với lối trang điểm tinh tế và phong cách tạo dáng chuyên nghiệp, Harper chứng minh bản thân sở hữu tố chất của một ngôi sao triển vọng.

Harper 14 tuổi đã phổng phao xinh đẹp (Ảnh: IGNV)

Cô bé tự tin với những video giới thiệu mỹ phẩm (Ảnh: IGNV)

Victoria Beckham không ngần ngại chia sẻ về niềm đam mê thiên bẩm của con gái đối với ngành mỹ phẩm. Theo cựu thành viên Spice Girls, Harper không chỉ là một người mẫu mà còn là một "chuyên gia nhí" thực thụ:

"Con bé đã sớm bộc lộ khả năng trang điểm đáng kinh ngạc, đặc biệt là kỹ thuật tạo khối (contouring). Harper có một niềm khao khát mãnh liệt trong việc xây dựng một thương hiệu tuyệt vời của riêng mình trong tương lai".

Sự so sánh với Kylie Jenner không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn nằm ở định hướng kinh doanh. Giống như cách Kylie xây dựng đế chế từ sự nổi tiếng của gia đình Kardashian, Harper đang được định hướng để trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ "IT Girl" tiếp theo.

Tại các sự kiện lớn như lễ trao giải Harper's Bazaar Women of the Year, Harper gây ấn tượng mạnh với công chúng khi diện những bộ váy lụa thanh lịch, tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Sự trưởng thành sớm trong phong cách giúp cô bé tách biệt khỏi hình ảnh các ngôi sao nhí thông thường, hướng tới hình tượng một nữ doanh nhân thời trang trong tương lai.

Vóc dáng nuột nà của Harper (Ảnh: IGNV)

Cô bé được kỳ vọng sẽ tiếp bước mẹ (Ảnh: IGNV)

Việc để Harper tham gia sớm vào các hoạt động của Victoria Beckham Beauty là một chiến lược truyền thông thông minh. Điều này không chỉ giúp thương hiệu tiếp cận tệp khách hàng trẻ tuổi mà còn chuẩn bị nền tảng vững chắc để Harper tiếp quản hoặc tự thành lập một đế chế làm đẹp mang tên mình.

Với sự hậu thuẫn tuyệt đối từ danh tiếng của bố và gu thẩm mỹ sắc sảo của mẹ, Harper Beckham đang sở hữu mọi yếu tố để trở thành nhân vật quyền lực nhất trong thế giới làm đẹp của xứ sở sương mù.