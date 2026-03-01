Antonio Moric được lên U19 Việt Nam là ai?

Trong danh sách tập trung mới nhất của U19 Việt Nam, cái tên Antonio Moric nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tiền vệ sinh năm 2008 mang hai dòng máu Việt Nam – Croatia được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho tuyến giữa của đội tuyển trẻ.

Antonio Moric sinh ra tại Hà Nội, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Croatia. Từ nhỏ, Moric đã sang châu Âu sinh sống và theo đuổi con đường bóng đá tại Croatia – quốc gia nổi tiếng với hệ thống đào tạo cầu thủ chất lượng. Hiện tại, cầu thủ 17 tuổi đang thi đấu cho CLB NK Trnje, một đội bóng thuộc hệ thống giải đấu tại Croatia.

Cầu thủ 17 tuổi được triệu tập lên U19 Việt Nam (Ảnh: Thể thao Văn hoá)

Sở hữu chiều cao 1m81 cùng nền tảng thể lực tốt, Moric được đánh giá là mẫu cầu thủ đa năng. Anh có thể đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm nhưng cũng chơi hiệu quả khi được bố trí dạt sang hai cánh nhờ tốc độ và khả năng đi bóng khá tốt. Phong cách thi đấu linh hoạt, di chuyển rộng và tích cực tham gia hỗ trợ tấn công giúp Moric trở thành một nhân tố giàu tiềm năng ở tuyến giữa.

Ở cấp độ trẻ, Moric đã để lại những dấu ấn nhất định khi có nhiều lần ra sân cho các đội trẻ của NK Trnje, thậm chí từng được trao cơ hội thi đấu cho đội một dù tuổi đời còn rất trẻ. Thống kê tại giải trẻ gần đây cho thấy tiền vệ này ra sân 14 trận, trong đó có 7 lần đá chính và ghi được 6 bàn thắng, con số khá ấn tượng với một cầu thủ thường xuyên thi đấu ở khu vực trung tuyến.

Ít người biết rằng Moric từng có dịp trở về Việt Nam tham dự một giải đấu trẻ tại Hà Nội cách đây vài năm. Tại giải U13 khi đó, cầu thủ mang hai dòng máu Việt – Croatia đã thi đấu nổi bật và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, qua đó sớm lọt vào tầm ngắm của những người làm bóng đá trẻ Việt Nam.

Việc được triệu tập lên U19 Việt Nam lần này được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Antonio Moric. Với nền tảng đào tạo tại châu Âu cùng lối chơi hiện đại, tiền vệ 2008 được kỳ vọng sẽ mang đến thêm sự cạnh tranh cho tuyến giữa của đội tuyển, đồng thời mở ra cơ hội phát triển lâu dài trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam.